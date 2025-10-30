VENTONUOVO

Danilo Maruca pubblica il libro “Cambia i tuoi pensieri – Cambia la tua vita” – Un libro che risveglia la mente e il cuore | RECENSIONE

DiMarco Vittoria

Ott 30, 2025

“Cambia i tuoi pensieri – Cambia la tua vita” non è solo un libro: è un invito profondo alla trasformazione personale, alla riscoperta del proprio potere interiore. Con uno stile fluido e coinvolgente, Danilo Maruca accompagna il lettore in un percorso di consapevolezza che parte dal cuore della nostra mente: il subconscio. Attraverso esempi semplici, esercizi pratici e riflessioni incisive, il libro mostra quanto siano potenti i pensieri che guidano le nostre scelte quotidiane. Il focus non è sulla motivazione a breve termine, ma su un cambiamento reale, duraturo e radicato, che parte dalla riscrittura delle convinzioni più profonde. Il testo parla a chi si sente bloccato, a chi ha già letto mille libri ma non ha ancora visto risultati concreti, a chi è pronto a prendersi la responsabilità del proprio cambiamento. Con autenticità e competenza, Maruca offre strumenti semplici ma potentissimi per pulire la mente da ciò che non serve più e creare spazio per nuovi pensieri, più coerenti con chi vogliamo diventare. Una lettura che unisce scienza e spiritualità, razionalità e ispirazione. Per chi è pronto non solo a capire, ma a cambiare davvero.

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

