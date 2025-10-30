Annamaria Gallo pubblica il libro “Antiriciclaggio? Detto, fatto!” – Il manuale che parla il linguaggio dei bancari | RECENSIONE

Nel panorama complesso della compliance bancaria, “Antiriciclaggio? Detto, fatto!” di Annamaria Gallo rappresenta una ventata d’aria fresca: un manuale scritto con passione, chiarezza e un raro senso pratico. Non è solo un libro, ma un vero e proprio compagno di viaggio per chi lavora nella rete bancaria e si trova ogni giorno a gestire normative, procedure e responsabilità crescenti. Ciò che colpisce fin dalle prime pagine è la capacità dell’autrice di parlare “da dentro” la banca, con una voce competente ma vicina, consapevole delle sfide quotidiane degli operatori di sportello. La sua esperienza diretta, unita a un profilo giuridico di alto livello, rende il contenuto affidabile e subito applicabile. Il libro nasce dal successo del podcast omonimo, ma va oltre: offre strumenti concreti per riconoscere i segnali di rischio, agire con tempestività e proteggere l’integrità dell’istituzione bancaria. Una guida che motiva, oltre che formare, e che contribuisce a creare una cultura della legalità più solida e condivisa. Per chi crede nel valore del proprio lavoro e vuole essere parte attiva del cambiamento, è una lettura consigliatissima.

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l'hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.


