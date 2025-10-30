VENTONUOVO

Annamaria Gallo pubblica il libro “Antiriciclaggio? Detto, fatto!” – Il manuale che parla il linguaggio dei bancari | RECENSIONE

DiMarco Vittoria

Ott 30, 2025 #editoria, #news, #recensione

Nel panorama complesso della compliance bancaria, “Antiriciclaggio? Detto, fatto!” di Annamaria Gallo rappresenta una ventata d’aria fresca: un manuale scritto con passione, chiarezza e un raro senso pratico. Non è solo un libro, ma un vero e proprio compagno di viaggio per chi lavora nella rete bancaria e si trova ogni giorno a gestire normative, procedure e responsabilità crescenti. Ciò che colpisce fin dalle prime pagine è la capacità dell’autrice di parlare “da dentro” la banca, con una voce competente ma vicina, consapevole delle sfide quotidiane degli operatori di sportello. La sua esperienza diretta, unita a un profilo giuridico di alto livello, rende il contenuto affidabile e subito applicabile. Il libro nasce dal successo del podcast omonimo, ma va oltre: offre strumenti concreti per riconoscere i segnali di rischio, agire con tempestività e proteggere l’integrità dell’istituzione bancaria. Una guida che motiva, oltre che formare, e che contribuisce a creare una cultura della legalità più solida e condivisa. Per chi crede nel valore del proprio lavoro e vuole essere parte attiva del cambiamento, è una lettura consigliatissima.

Antiriciclaggio? Detto, fatto!: La bussola del professionista bancario : Gallo, Annamaria: Amazon.it: Libri

