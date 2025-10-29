La Notte del Fauno a Piana delle Mele venerdì 31 ottobre 2025.
A Piana delle Mele, nel cuore di Guardiagrele, la notte di Halloween si accende di
incanto e mistero insieme ai Guardiani dell’Oca. A partire dalle 18:00 i boschi e i
sentieri si popolano di elfi, gnomi, folletti, fate e Fauni pronti a incantare grandi e
piccini con atmosfere fiabesche e incontri sorprendenti e accompagnarli in un viaggio
fuori dal tempo, dove la fantasia si intreccia con l’atmosfera antica della festa più
magica dell’anno.
La Notte del Fauno a Piana delle Mele venerdì 31 ottobre 2025 – i dettagli
Laboratori creativi a tema per tutti i bambini, zucche illuminate,
luci soffuse, musica, profumi, racconti che richiamano le antiche leggende del bosco
per una Notte delle Streghe da non perdere.
Alle 21:00, il mistero raggiunge il suo culmine con “La Notte del Fauno”, uno
spettacolo itinerante con lanterne che trasporterà il pubblico in un mondo sospeso tra
mito e poesia. Una notte di incantesimi e magia dove si possono incontrare Fauni,
sirene, streghe e fantasmi e anche persone speciali.
Una notte in cui fanno da padroni i Fauni con la loro melodia perché essi sono i custodi dell’amore puro che va oltre
ogni aspetto. Tra luci, suoni e movimenti che evocano antiche leggende, il Fauno e le
creature del bosco guideranno gli spettatori in un’esperienza sensoriale, suggestiva e
immersiva, tra mito e poesia, dove la natura stessa diventa palcoscenico e magia pura.
Halloween, a Piana delle Mele, non è solo una festa, ma un ritorno all’incanto, una
notte in cui la realtà si veste di magia e tutto può accadere.
Vi aspettiamo numerosi!
Informazioni sull’evento
Vedi la mappa qui: http://bit.ly/3KJN4hGIngresso: €10
Acquista il tuo biglietto: https://bit.ly/Nottedelfauno
Posti limitati – turno con prenotazione obbligatoria
Per info: cell. 3346652279
Vuoi mangiare e/o pernottare? Abbiamo le soluzioni per te:
Cena alla Baita del Poeta – info: 3468029659;
Snack, merende e aperitivi al Chiosco di Piana Delle Mele;
Pernotto presso l’Hotel Altevie – info: 0871478100