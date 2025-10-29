VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Arte Eventi e Viaggi

La Notte del Fauno a Piana delle Mele

DiMarco Vittoria

Ott 29, 2025 #Guardiagrele, #Halloween, #I Guardiani dell'Oca, #La Notte del Fauno
La Notte del Fauno a Piana delle Mele venerdì 31 ottobre 2025

La Notte del Fauno a Piana delle Mele venerdì 31 ottobre 2025.

A Piana delle Mele, nel cuore di Guardiagrele, la notte di Halloween si accende di
incanto e mistero insieme ai Guardiani dell’Oca. A partire dalle 18:00 i boschi e i
sentieri si popolano di elfi, gnomi, folletti, fate e Fauni pronti a incantare grandi e
piccini con atmosfere fiabesche e incontri sorprendenti e accompagnarli in un viaggio
fuori dal tempo, dove la fantasia si intreccia con l’atmosfera antica della festa più
magica dell’anno.

La Notte del Fauno a Piana delle Mele venerdì 31 ottobre 2025 – i dettagli

Laboratori creativi a tema per tutti i bambini, zucche illuminate,
luci soffuse, musica, profumi, racconti che richiamano le antiche leggende del bosco
per una Notte delle Streghe da non perdere.
Alle 21:00, il mistero raggiunge il suo culmine con “La Notte del Fauno”, uno
spettacolo itinerante con lanterne che trasporterà il pubblico in un mondo sospeso tra
mito e poesia. Una notte di incantesimi e magia dove si possono incontrare Fauni,
sirene, streghe e fantasmi e anche persone speciali.

Una notte in cui fanno da padroni i Fauni

Una notte in cui fanno da padroni i Fauni con la loro melodia perché essi sono i custodi dell’amore puro che va oltre
ogni aspetto. Tra luci, suoni e movimenti che evocano antiche leggende, il Fauno e le
creature del bosco guideranno gli spettatori in un’esperienza sensoriale, suggestiva e
immersiva, tra mito e poesia, dove la natura stessa diventa palcoscenico e magia pura.
Halloween, a Piana delle Mele, non è solo una festa, ma un ritorno all’incanto, una
notte in cui la realtà si veste di magia e tutto può accadere.
Vi aspettiamo numerosi!

Informazioni sull’evento

Vedi la mappa qui: http://bit.ly/3KJN4hGIngresso: €10
Acquista il tuo biglietto: https://bit.ly/Nottedelfauno
Posti limitati – turno con prenotazione obbligatoria
Per info: cell. 3346652279
Vuoi mangiare e/o pernottare? Abbiamo le soluzioni per te:
Cena alla Baita del Poeta – info: 3468029659;
Snack, merende e aperitivi al Chiosco di Piana Delle Mele;
Pernotto presso l’Hotel Altevie – info: 0871478100

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookGoogle Plus

Di Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

Articoli correlati

Arte Musica e Letteratura

NIGRA: il nuovo disco è “A piedi nudi”

Ott 24, 2025 Marco Vittoria
Arte Musica e Letteratura

La vulnerabilità come forza: Fabio Smitti racconta “Instabile”

Ott 22, 2025 Marco Vittoria
Arte Musica e Letteratura

Macerata Jazz Winter Festival 2025 – 2026

Ott 18, 2025 Marco Vittoria

You missed

Arte Eventi e Viaggi

La Notte del Fauno a Piana delle Mele

29 Ottobre 2025 Marco Vittoria
Cultura News

Pasolini, omaggio dello scrittore Michel Maritato nel cinquantenario della morte

28 Ottobre 2025 Martina Paparusso
News

Turismo, Tiso(Accademia IC): “Pilastro dell’Italia economica, sociale e culturale”

27 Ottobre 2025 Marco Montini
News

ATTENTATO OSTIA, CALCERANO (EV): PREOCCUPAZIONE E SOSTEGNO A FORZE ORDINE

27 Ottobre 2025 Marco Montini