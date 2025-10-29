La Notte del Fauno a Piana delle Mele venerdì 31 ottobre 2025.

A Piana delle Mele, nel cuore di Guardiagrele, la notte di Halloween si accende di

incanto e mistero insieme ai Guardiani dell’Oca. A partire dalle 18:00 i boschi e i

sentieri si popolano di elfi, gnomi, folletti, fate e Fauni pronti a incantare grandi e

piccini con atmosfere fiabesche e incontri sorprendenti e accompagnarli in un viaggio

fuori dal tempo, dove la fantasia si intreccia con l’atmosfera antica della festa più

magica dell’anno.

La Notte del Fauno a Piana delle Mele venerdì 31 ottobre 2025 – i dettagli

Laboratori creativi a tema per tutti i bambini, zucche illuminate,

luci soffuse, musica, profumi, racconti che richiamano le antiche leggende del bosco

per una Notte delle Streghe da non perdere.

Alle 21:00, il mistero raggiunge il suo culmine con “La Notte del Fauno”, uno

spettacolo itinerante con lanterne che trasporterà il pubblico in un mondo sospeso tra

mito e poesia. Una notte di incantesimi e magia dove si possono incontrare Fauni,

sirene, streghe e fantasmi e anche persone speciali.

Una notte in cui fanno da padroni i Fauni

Una notte in cui fanno da padroni i Fauni con la loro melodia perché essi sono i custodi dell’amore puro che va oltre

ogni aspetto. Tra luci, suoni e movimenti che evocano antiche leggende, il Fauno e le

creature del bosco guideranno gli spettatori in un’esperienza sensoriale, suggestiva e

immersiva, tra mito e poesia, dove la natura stessa diventa palcoscenico e magia pura.

Halloween, a Piana delle Mele, non è solo una festa, ma un ritorno all’incanto, una

notte in cui la realtà si veste di magia e tutto può accadere.

Vi aspettiamo numerosi!

Informazioni sull’evento

Vedi la mappa qui: http://bit.ly/3KJN4hGIngresso: €10

Acquista il tuo biglietto: https://bit.ly/Nottedelfauno

Posti limitati – turno con prenotazione obbligatoria

Per info: cell. 3346652279

Vuoi mangiare e/o pernottare? Abbiamo le soluzioni per te:

Cena alla Baita del Poeta – info: 3468029659;

Snack, merende e aperitivi al Chiosco di Piana Delle Mele;

Pernotto presso l’Hotel Altevie – info: 0871478100

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

