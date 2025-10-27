Frascati, Ambrogiani: “Inaugurato splendido parco in memoria di Astorre”

“Si tratta di una bellissima iniziativa da parte dell’amministrazione comunale di Frascati – con l’assenso del Prefetto – nell’intitolare il parco giochi comunale di piazzetta delle Cisternole alla memoria del Senatore Bruno Astorre. Un gesto di grande valore simbolico e affettivo, che testimonia ancora una volta il profondo legame di Bruno con il proprio territorio e con la sua comunità. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti numerose autorità civili e politiche, insieme a tanti cittadini che hanno voluto rendere omaggio a una figura che ha rappresentato con passione e dedizione le nostre città e i nostri valori democratici. Particolarmente toccante è stato l’intervento del sindaco di Frascati, Francesca Sbardella, che ha ricordato come proprio Bruno Astorre avesse espresso il desiderio di vedere in quella piazzetta nascere un luogo di divertimento e incontro per i più piccoli e per le loro famiglie. Un sogno che oggi, grazie all’impegno dell’amministrazione, è divenuto realtà.”

Così, in una nota stampa, Sergio Ambrogiani, esponente del comitato civico “Si può fare”