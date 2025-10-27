ATTENTATO OSTIA, CALCERANO (EV): PREOCCUPAZIONE E SOSTEGNO A FORZE ORDINE

CS- ATTENTATO OSTIA, CALCERANO (EV Lazio): “FORTE PREOCCUPAZIONE E SOSTEGNO A FORZE DELL’ORDINE. PROSEGUE IMPEGNO MUNICIPIO X SU BENI CONFISCATI”

«Siamo estremamente preoccupati per i fenomeni legati alla criminalità organizzata a Ostia, tra cui il grave episodio dell’attentato dinamitardo che ha colpito un esercizio commerciale nelle prime ore di questa mattina, nonché per il crescente radicamento di fenomeni criminali sul litorale romano e nel basso Lazio che mirano a destabilizzare il tessuto sociale e produttivo del nostro territorio», dichiara Guglielmo Calcerano, co-portavoce di Europa Verde Lazio e assessore ai lavori pubblici del X Municipio di Roma Capitale (Ostia).

«Pieno sostegno al lavoro e alla tempestività delle forze dell’ordine. Crediamo nell’importanza della collaborazione attiva tra Istituzioni, forze dell’ordine e cittadinanza come strumento fondamentale per contrastare l’illegalità nei territori».

«A Ostia – prosegue Calcerano – stiamo portando avanti un lavoro significativo per restituire al territorio i beni confiscati alla mafia: di recente, un immobile sottratto alla criminalità organizzata è stato trasformato in un Centro anziani, il primo CSAQ nel quartiere Infernetto. È un segnale concreto di riscatto e di investimento nel sociale per una comunità che non vuole piegarsi all’illegalità.

È importante continuare su questa strada, rafforzando la presenza delle Istituzioni in tutti i quartieri – specialmente in quelli più fragili – e investendo in servizi sociali, cultura e partecipazione civica», conclude il Co-Portavoce di Europa Verde Lazio.