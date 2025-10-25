CS – EV ROMA E PROVINCIA: “AL VIA L’ASSEMBLEA PER PENSARE GLOBALE E AGIRE LOCALE”

Europa Verde Roma e Provincia, insieme ai Giovani Europeisti Verdi del Lazio (GEV), si riuniscono in assemblea sabato 25 ottobre alle ore 9:30, presso il Centro Congressi Cavour, per un momento di confronto e progettazione collettiva su proposte concrete utili al territorio e capaci di coniugare giustizia sociale e ambientale, con la spinta e l’entusiasmo delle nuove generazioni.

“È il momento di pensare globale e agire locale — affermano gli organizzatori — portando nei quartieri e nelle nostre città quella domanda di futuro, equità e sostenibilità che non può più aspettare. Vogliamo costruire insieme una società più giusta, ecologista ed europea.”

L’appuntamento vuole essere un momento di partecipazione aperto a iscritti, attivisti, simpatizzanti, ma anche a cittadine e cittadini interessati a contribuire attivamente al futuro del territorio di Roma Capitale e dell’area metropolitana.

Durante l’assemblea sarà attivo un punto di raccolta di generi alimentari e prodotti per l’igiene personale, in collaborazione con Nonna Roma, per sostenere persone in difficoltà economica.

Al termine dei lavori, i partecipanti si uniranno al corteo organizzato dalla CGIL.

Roma, 24 ottobre 2025