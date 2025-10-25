VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

News

CS – EV ROMA E PROVINCIA: “AL VIA L’ASSEMBLEA PER PENSARE GLOBALE E AGIRE LOCALE”

DiMarco Montini

Ott 25, 2025

Europa Verde Roma e Provincia, insieme ai Giovani Europeisti Verdi del Lazio (GEV), si riuniscono in assemblea sabato 25 ottobre alle ore 9:30, presso il Centro Congressi Cavour, per un momento di confronto e progettazione collettiva su proposte concrete utili al territorio e capaci di coniugare giustizia sociale e ambientale, con la spinta e l’entusiasmo delle nuove generazioni.

È il momento di pensare globale e agire locale — affermano gli organizzatori — portando nei quartieri e nelle nostre città quella domanda di futuro, equità e sostenibilità che non può più aspettare. Vogliamo costruire insieme una società più giusta, ecologista ed europea.

L’appuntamento vuole essere un momento di partecipazione aperto a iscritti, attivisti, simpatizzanti, ma anche a cittadine e cittadini interessati a contribuire attivamente al futuro del territorio di Roma Capitale e dell’area metropolitana.

Durante l’assemblea sarà attivo un punto di raccolta di generi alimentari e prodotti per l’igiene personale, in collaborazione con Nonna Roma, per sostenere persone in difficoltà economica.

Al termine dei lavori, i partecipanti si uniranno al corteo organizzato dalla CGIL.

Roma, 24 ottobre 2025

Marco Montini

More Posts

Di Marco Montini

Articoli correlati

News

Colours Jazz Orchestra in “Jazz all’Opera” 18 ottobre 2025: il report

Ott 24, 2025 Marco Vittoria
News

Agricoltura, Confeuro: “In 3 anni governo ha fatto il suo. Vero problema è Ue”

Ott 23, 2025 Marco Montini
News

A ITALY BRICK EXPO ARRIVA ANCHE IL GABIBBO DI STRISCIA LA NOTIZIA

Ott 23, 2025 Marco Montini

You missed

News

CS – EV ROMA E PROVINCIA: “AL VIA L’ASSEMBLEA PER PENSARE GLOBALE E AGIRE LOCALE”

25 Ottobre 2025 Marco Montini
Arte Musica e Letteratura

NIGRA: il nuovo disco è “A piedi nudi”

24 Ottobre 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Nigra, “Chi sono”: il suono dell’identità e la forza di chiamarsi per nome

24 Ottobre 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Gli stArt e la meraviglia ritrovata: “Wonder” illumina il viaggio di Frequencies from Nowhere

24 Ottobre 2025 Marco Vittoria