Gli stArt e la meraviglia ritrovata: “Wonder” illumina il viaggio di Frequencies from Nowhere

Nel nuovo singolo della band veronese, la luce vince sul buio e la musica diventa un linguaggio di rinascita



C’è un momento, nel viaggio di ogni artista, in cui il suono smette di essere solo un’esperienza sensoriale e diventa una rivelazione. È esattamente ciò che accade con “Wonder”, il nuovo singolo degli stArt, in radio dal 24 ottobre 2025. Il brano rappresenta una svolta luminosa nel percorso narrativo di “Frequencies from Nowhere”, il concept album con cui la band veronese racconta un viaggio interstellare e interiore alla ricerca di sé.

Dopo i precedenti singoli, tra cui “Everything”, “Wonder” segna il momento della rinascita. Il protagonista del racconto – guidato da misteriose frequenze – emerge finalmente dal buio per riscoprire la bellezza che lo circonda. È una metafora potente della condizione umana: dopo la paura, la solitudine e l’incertezza, arriva sempre la possibilità di ritrovare la luce.

Sul piano musicale, “Wonder” si muove tra potenza e delicatezza. Le chitarre si alternano a tappeti di sintetizzatori che avvolgono l’ascoltatore in un’atmosfera sospesa, mentre la voce di Andrea Vettore si fa portavoce di una sensibilità profonda, capace di unire introspezione e impatto emotivo. Il brano è un crescendo emotivo che rispecchia il viaggio del protagonista: la scoperta del “nuovo sguardo” verso il mondo, la capacità di trovare meraviglia anche nei dettagli più semplici.

Il cuore creativo degli stArt nasce dall’amicizia trentennale tra Andrea Vettore e Riccardo Fazion (tastiere), ai quali si affiancano Jonathan Gasparini, Giorgio Velotti, Michele Tellaroli e Pietro Micheletti. La band unisce esperienze diverse ma complementari, fondendo radici rock classiche con un gusto contemporaneo per la produzione e la sperimentazione. Le influenze degli anni ’80 e ’90 convivono con atmosfere moderne, costruendo un suono che non si limita alla nostalgia, ma cerca nuove traiettorie emotive.

Le recensioni di “Frequencies from Nowhere” hanno già messo in luce questa capacità di sintesi tra tradizione e innovazione: un disco che suona come “un diario d’amore scritto di notte”, come ha scritto DeaPress, o come “un sogno rock che racconta la semplicità vissuta”, secondo Estatica.it. Con “Wonder”, gli stArt consolidano questa identità, portando la loro musica su un piano più ampio, universale, dove la riflessione esistenziale si intreccia con l’estetica sonora.

Non è solo un singolo, dunque, ma un atto di fiducia nella bellezza. In un periodo storico in cui la musica tende spesso a fuggire dalla complessità, gli stArt scelgono di affrontarla: la loro è una narrazione che parla di coraggio, di rinascita, di quel “miracolo quotidiano” che si cela dietro la capacità di meravigliarsi ancora.

“Wonder” è questo: un piccolo manifesto di speranza, un invito a guardare il mondo con occhi nuovi. Perché, come suggerisce la band, anche quando sembra non esserci più niente da ascoltare, basta sintonizzarsi sulla giusta frequenza per ritrovare la propria musica interiore.

Marco Vittoria


