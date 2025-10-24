Colours Jazz Orchestra in “Jazz all’Opera” presso il Teatro Lauro Rossi di Macerata sabato 18 ottobre 2025: il report del concerto.

Sabato 18 ottobre 2025, nell’ambito della 56° edizione del Macerata Jazz, è andato infatti in scena il concerto della Colours Jazz Orchestra, con il progetto musicale “Jazz all’Opera“.

L’ensemble diretto dal maestro Massimo Morganti, che ha curato gli arrangiamenti delle arie eseguite, ha messo in scena un interessante dialogo tra la musica lirica e il linguaggio jazzistico.

Colours Jazz Orchestra in “Jazz all’Opera” 18 ottobre 2025: il report del concerto presso il Teatro Lauro Rossi di Macerata

La serata ha visto l’orchestra, composta da una ventina di elementi, cimentarsi nella reinterpretazione di celebri momenti tratti da opere di noti compositori lirici in chiave jazz. La riscrittura ha mantenuto l’essenza delle melodie originali, trasponendole però sul piano espressivo dell’ improvvisazione.

I protagonisti hanno inoltre mostrato una eccellente capacità di prendere spunto dalle partiture originali per sviluppare un linguaggio ancorato all’attitudine jazzistica, caratterizzata dallo swing, dalle atmosfere latine e funkeggianti.

Tra le arie proposte hanno spiccato una “Largo al factotum” tratto dal Barbiere di Siviglia di Rossini, eseguita in chiave hip hop con l’ausilio di tre vocalist, una meravigliosa interpretazione di “Casta diva”, tratta dalla Norma di Bellini, per sax contralto, e il “Coro a bocca chiusa”, tratta da Madame Butterfly di Puccini.

Le arie

Non sono mancate poi arie tratte da opere di Mozart, Monteverdi, Haendel, Mascagni, Leoncavallo e Verdi.

Il pubblico ha apprezzato moltissimo il concerto, tributando calorosi e lunghissimi applausi alla Colours Jazz Orchestra. Quest’ultima ha ricambiato con un bis basato sulla celebre ” Nessun dorma”, tratta dalla Turandot di Puccini. Con essa si è accomiatata dagli spettatori, soddisfatti della serata appena trascorsa.

Di seguito infine i prossimi appuntamenti con il Macerata Jazz

Le prossime date del Macerata Jazz

25 ottobre 2025: Tullio De Piscopo

8 novembre 2025: Emiliano D’Auria Brooklyn Bound in “Meanwhile”

15 novembre 2025: Fabrizio Bosso spiritual trio in “Welcome back”

5 dicembre 2025: Petra Magoni & Mauro Ottolini in “Gira dischi”

28 dicembre 2025: Concerto Gospel con Cedric Shannon Rives & The Unlimited Praise Gospel Singers”

5 gennaio 2026: Musicamdo Jazz Orchestra & Alessandra Doria in “Omaggio a Pino Daniele”

Non mancate!

Si ringrazia inoltre per la gentile collaborazione Costantino Di Bartolomeo

La foto nell’articolo è di Rossella D’Arcangelo © Diritto esclusivo sulla foto dell’autrice

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

