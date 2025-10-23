GIPSY FIORUCCI – FUORI L’INTENSO E VIBRANTE SINGOLO “LA NOTTE PIU’ BUIA CHE C’È”

L’ARTISTA UMBRA, REDUCE DA IMPORTANTI PREMI E RICONOSCIMENTI, LANCIA IL NUOVO SINGOLO E IL SUO PERSONALE E INNOVATIVO GENERE MUSICALE “POP ALKEMICO” DA LEI IDEATO E PROMOSSO

Fuori a partire dal 22 ottobre in radio e su tutti gli stores digitali, il nuovo intenso e vibrante singolo “La Notte Più Buia Che C’è” della cantautrice e suonoterapeuta umbra, un brano dal sound energico e dall’essenza alkemica e trasformativa che incarna appieno tutte le caratteristiche dell’’innovativo genere musicale “Pop Alkemico” che la stessa artista sta lanciando e di cui è ideatrice e promotrice.

“La Notte Più Buia Che C’è”, la cui la produzione artistica è stata realizzata da Gipsy assieme al produttore Renato Droghetti presso gli studi bolognesi San Luca Sound, vanta un arrangiamento unico nel suo genere, impreziosito dalle vibrazioni ancestrali e frequenze benefiche del suo inseparabile Monocorda Armonico “Alkam” che la stessa utilizza e suona sia nei concerti che durante lo svolgimento della sua attività di suonoterapia vibrazionale in sessioni individuali o eventi e workshop di gruppo.

Ascolta il brano: https://orcd.co/lanottepiubuiachece

La cantautrice dell’anima che promuove il potere trasformativo, evolutivo e terapeutico della musica e del suono, ha dato alla luce un connubio di rara bellezza e intensità vocale, in cui viene affrontato il concetto spirituale relativo all’esperienza catartica che avviene nell’attraversamento della notte buia dell’anima, vissuta dal punto di vista delle “Fiamme Gemelle” quando sono nella separazione e sperimentano un passaggio fondamentale e dal grande potere evolutivo, una crisi esistenziale dolorosa e autentica che porta ad una significativa crescita individuale, essendo questa una delle esperienze più trasformative e impattanti che un’anima possa vivere durante la sua esistenza terrena.

Nel vasto universo delle connessioni spirituali, il concetto di “Fiamma Gemella” si distingue da tutte le altre proprio per intensità e profondità, perché si tratta di incontrare l’altra metà della propria anima, un’ essenza che deriva da un’unica matrice animica incarnata in due corpi che, in un tempo remoto, si è divisa per intraprendere percorsi evolutivi separati; quando avviene il ricongiungimento tra il Divino Femminile e il Divino Maschile, il loro cuore vibra ad una frequenza così alta da contribuire al risveglio e all’innalzamento vibrazionale di tutti coloro che sono pronti a compiere un salto evolutivo, un’onda di trasformazione così potente che porta chi li osserva a fare i conti con sé stesso e con tutti i suoi irrisolti emotivi.

Le Fiamme Gemelle non sempre si ricongiungono in questa vita, poiché, essendo l’una lo specchio dell’altra, entrambe devono evolvere e portare guarigione alle proprie ferite, ma restano comunque la sacra scintilla che accende ogni risveglio e da cui parte il grande cambiamento esistenziale, due anime che si riconoscono subito al primo sguardo e da quell’istante nulla sarà come prima…

La cantautrice umbra, creatrice di musica trasformativa per l’anima, ha da poco lanciato il suo personale metodo e brand “Melumalkemica”, che si occupa di tutto ciò che riguarda l’anima, lo spirito e la sua evoluzione, attraverso una sinergia tra suono, musica, alchimia, energia e tecniche vibrazionali di vario tipo, per dare vita a percorsi evolutivi, strumenti e prodotti dedicati alla crescita personale e al benessere psicofisico, al fine di guidare e accompagnare le persone che si rivolgono a lei, a ritrovare ed abbracciare la propria autenticità dell’essere ricontattando il proprio frammento divino e l’unicità dei propri doni e risorse interiori.

La cantautrice dell’anima non segue le mode o le tendenze musicali del mercato discografico, ma crea musica e progetti innovativi guidata unicamente dalla sua autenticità e potere creativo, un percorso fatto di arte, benessere, consapevolezza, spiritualità e canzoni evolutive dall’essenza mistica e trasformativa in cui ogni creazione si trasforma in un dialogo interiore che invita l’ascoltatore alla riflessione e alla comprensione profonda e viscerale del proprio autentico sé… innescando un processo introspettivo che arriva dritto al cuore bypassando la mente critica e tutti i suoi retaggi o schemi limitanti.

Ed è proprio questa la mission di Gipsy e del suo “Pop Akemico”, accompagnare le persone in un viaggio interiore verso il processo fondamentale della trasmutazione alkemica, riuscendo a toccare le corde più intime e ancestrali e all’apparenza sopite ma che, attraverso le parole, le frequenze, le vibrazioni e i suoni personalizzati e unici per ogni individuo, vengono riattivate veicolando messaggi e concetti che la nostra anima nelle sue profondità è già in grado di riconoscere anche quando a livello conscio non ce ne rendiamo immediatamente conto.

“La Notte Più Buia Che C’è” è un brano dal sound radiofonico e travolgente che sprigiona tutta la forza e l’energia penetrante e carismatica di Gipsy, ingredienti che si fondono perfettamente al suo mondo spirituale, vibrazionale ed animico e alle sue personali tecniche energetiche, di canalizzazione e connessione con l’universo, creando una sinergia rara, benefica e preziosa.

Gipsy Fiorucci tiene concerti in tutta Italia, conferenze, sessioni di suonoterapia individuali e in workshop di gruppo, partecipa come ospite ad eventi dedicati al benessere di corpo, mente e anima e tiene percorsi evolutivi di varia tipologia vantando formazione e competenze anche come counselor, coach spirituale e facilitatrice animica.

Dalle parole di Gipsy “Ognuno di noi è un essere unico e divino, dotato di talenti e risorse altrettanto uniche e irripetibili… ed io sono fiera ed orgogliosa di onorare ogni giorno la mia missione attraverso il valore sacro dell’autenticità dell’essere”.

Nelle sue canzoni dall’essenza trasformativa, e nella creazione del suo “Pop alkemico” l’artista utilizza parole, sonorità e tecniche energetiche e vibrazionali personali e uniche nel suo genere, affrontando nei suoi testi tematiche e concetti che mirano all’evoluzione animica, alla crescita spirituale e alla riconnessione con il frammento divino che vive in ognuno di noi, poiché come afferma lei stessa, è proprio nella perdita di questa connessione fondamentale che l’essere umano si ritrova in una condizione di fragilità, vulnerabilità e senso di mancanza.

La “Fiamma Dell’unicità” di Gipsy continua a brillare con tutta la sua forza e ci ricorda che dentro di noi abbiamo già tutti gli strumenti per rendere la nostra vita un capolavoro… dobbiamo solo ricontattare la nostra personale “bacchetta magica” che aspetta solo di essere portata alla luce per co-creare meraviglie…

