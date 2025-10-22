VENTONUOVO

Succo di Vita”: l’olio extravergine d’oliva che punta al titolo di Eccellenza Europea 2026

di Michel Emi Maritato

Tra le colline italiane nasce un olio che promette di imporsi nel panorama dell’eccellenza agroalimentare europea: si chiama “Succo di Vita”, prodotto dall’olivicoltore Luca La Monaca, frutto di una sapiente selezione e di una varietà unica — l’oliva Morena, un ibrido pregiato tra Taggiasca e Frantoio.

I dati analitici parlano chiaro:

Acidità: 0,36% – un valore molto buono, segno di olive sane e processate con rapidità e competenza, leggermente superiore ad alcuni oli “top” ma comunque ben al di sotto della soglia di 0,8% richiesta per la classificazione extravergine.

Perossidi: 5,20 meq O₂/kg – un indice eccellente che testimonia freschezza e ottima conservazione, collocando il prodotto nella fascia “premium” degli extravergini.

Polifenoli: 390 mg/kg – un contenuto alto e stabile, che conferisce al prodotto gusto deciso, lunga durata e proprietà antiossidanti benefiche per la salute.

Numeri che, secondo le tabelle delle normative europee che definiscono i parametri chimici fisici sensoriali, soggette a valutazione di panel test “collocano ‘Succo di Vita’ tra gli oli di fascia alta, perfettamente in linea con i migliori DOP e IGP italiani, e potenzialmente destinato a riconoscimenti internazionali”. La varietà Morena, nata dall’unione tra Taggiasca e Frantoio, unisce il profumo delicato e fruttato della prima con la struttura intensa e armonica della seconda. Il risultato è un olio bilanciato, elegante, con note di mandorla e carciofo e un retrogusto piacevolmente piccante e amaro — caratteristiche che ne fanno un perfetto candidato per i concorsi europei. Il marchio “Succo di Vita” non è solo un nome evocativo, ma una vera filosofia produttiva. Dietro ogni goccia c’è la scelta di rispettare il ritmo della natura, raccogliere al momento giusto, frangere entro poche ore e conservare l’olio in ambienti controllati, lontano da luce e calore. Un metodo che garantisce non solo la purezza chimica, ma anche la ricchezza sensoriale del prodotto. Con questi standard di eccellenza, “Succo di Vita” si prepara a rappresentare l’Italia tra le Eccellenze Europee 2026, una candidatura che premia non solo il lavoro dell’olivicoltore La Monaca, ma anche il valore di un’agricoltura etica e sostenibile, capace di coniugare tradizione, ricerca e qualità. Un olio che, a pieno titolo, si può definire orgoglio italiano e promessa europea.

