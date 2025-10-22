VENTONUOVO

Salernitana, Bicchielli (FI): “Revocato il divieto di trasferta:”

Marco Montini

Ott 22, 2025

«È ufficiale: dal prossimo 2 novembre sarà revocato il divieto di trasferta per i tifosi della Salernitana. Una decisione importante, che riporta giustizia e normalità a una tifoseria esemplare».

Lo annuncia, con soddisfazione, Pino Bicchielli, deputato di Forza Italia, che in questi mesi ha mantenuto una costante interlocuzione con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, chiedendo con determinazione la revisione del provvedimento di sospensione, valido per tre mesi.

«Ringrazio il ministro Piantedosi per la sensibilità istituzionale e per aver accolto la mia richiesta – dichiara Bicchielli – I tifosi della Salernitana meritano rispetto e libertà: seguono la squadra con passione, correttezza e senso di appartenenza. Il loro comportamento è stato impeccabile e oggi viene riconosciuto con un atto di fiducia e di responsabilità. Dal 2 novembre, finalmente, sì alle trasferte. La squadra e la società potranno contare di nuovo su quel calore e quell’affetto che fanno della tifoseria granata una delle più autentiche e generose d’Italia».

