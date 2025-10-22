COMUNICATO STAMPA

EUROPA, FOLGORI (FEOLI): SU GREEN DEAL NESSUN RAVVEDIMENTO, NOSTRA ECONOMIA RISCHIA DI SPARIRE

“La crisi europea dell’automotive rischia di cancellare migliaia di posti di lavoro in tutto il continente, ma a Bruxelles nessuno sembra essersene accorto. Il Green Deal, infatti, non solo è profondamente sbagliato, ma rischia seriamente di cancellare la nostra economia, o perlomeno una parte di essa. La riconversione totale all’elettrico entro il 2035 non è attuabile, poiché le famiglie e le imprese non sono in grado di sostenerne i costi e l’Europa non sembra intenzionata a mettere in campo risorse per accompagnare seriamente questo processo. Oltretutto, oltre a danneggiare famiglie e imprese, il Green Deal sta mettendo in ginocchio il comparto dell’automotive, a tutto vantaggio dell’industria automobilistica asiatica e in particolare cinese. Se Bruxelles continuerà così gli storici produttori di auto e veicoli commerciali del nostro continente spariranno e con loro migliaia di posti di lavoro. Il prezzo sociale del Green Deal sarà insostenibile. E’ bene invertire la rotta finché siamo in tempo. Altrimenti sarà troppo tardi”.

Lo dichiara Enrico Folgori, presidente di Feoli (Federazione Europea Operatori della Logistica Integrata).

Roma, 23 ottobre 2025