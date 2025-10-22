VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

News

EUROPA, FOLGORI (FEOLI): SU GREEN DEAL NESSUN RAVVEDIMENTO, NOSTRA ECONOMIA RISCHIA DI SPARIRE

DiMarco Montini

Ott 22, 2025

COMUNICATO STAMPA

EUROPA, FOLGORI (FEOLI): SU GREEN DEAL NESSUN RAVVEDIMENTO, NOSTRA ECONOMIA RISCHIA DI SPARIRE

“La crisi europea dell’automotive rischia di cancellare migliaia di posti di lavoro in tutto il continente, ma a Bruxelles nessuno sembra essersene accorto. Il Green Deal, infatti, non solo è profondamente sbagliato, ma rischia seriamente di cancellare la nostra economia, o perlomeno una parte di essa. La riconversione totale all’elettrico entro il 2035 non è attuabile, poiché le famiglie e le imprese non sono in grado di sostenerne i costi e l’Europa non sembra intenzionata a mettere in campo risorse per accompagnare seriamente questo processo. Oltretutto, oltre a danneggiare famiglie e imprese, il Green Deal sta mettendo in ginocchio il comparto dell’automotive, a tutto vantaggio dell’industria automobilistica asiatica e in particolare cinese. Se Bruxelles continuerà così gli storici produttori di auto e veicoli commerciali del nostro continente spariranno e con loro migliaia di posti di lavoro. Il prezzo sociale del Green Deal sarà insostenibile. E’ bene invertire la rotta finché siamo in tempo. Altrimenti sarà troppo tardi”.
Lo dichiara Enrico Folgori, presidente di Feoli (Federazione Europea Operatori della Logistica Integrata).

Roma, 23 ottobre 2025

Marco Montini

More Posts

Di Marco Montini

Articoli correlati

News

Salernitana, Bicchielli (FI): “Revocato il divieto di trasferta:”

Ott 22, 2025 Marco Montini
News

Agricoltura, Confeuro: “Bene BTA Ismea: binomio giovani-terra è priorità”

Ott 22, 2025 Marco Montini
News

Succo di Vita”: l’olio extravergine d’oliva che punta al titolo di Eccellenza Europea 2026

Ott 22, 2025 Martina Paparusso

You missed

Arte Musica e Letteratura

La vulnerabilità come forza: Fabio Smitti racconta “Instabile”

22 Ottobre 2025 Marco Vittoria
News

Salernitana, Bicchielli (FI): “Revocato il divieto di trasferta:”

22 Ottobre 2025 Marco Montini
News

Agricoltura, Confeuro: “Bene BTA Ismea: binomio giovani-terra è priorità”

22 Ottobre 2025 Marco Montini
News

EUROPA, FOLGORI (FEOLI): SU GREEN DEAL NESSUN RAVVEDIMENTO, NOSTRA ECONOMIA RISCHIA DI SPARIRE

22 Ottobre 2025 Marco Montini