Al Teatro V. Colonna di Marino arriva “Mamma sei sempre nei miei pensieri, spostati”

Spettacolo di e con Cinzia Leone

Un viaggio divertente e toccante alla scoperta della “mammità”



Sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 alle ore 18,00 andrà in scena al Teatro Vittoria Colonna di Marino lo spettacolo di e con Cinzia Leone dal titolo “Mamma sei sempre nei miei pensieri, spostati”. Una esperienza unica e coinvolgente che vede protagonista la grandissima attrice romana.

Cinzia Leone, un’autentica “animale da palcoscenico”, guiderà il pubblico in un viaggio divertente e toccante alla scoperta della “mammità” , esplorando con leggerezza e profondità il distacco dal cordone ombelicale, l’influenza delle madri sulle proprie figlie e il circolo che si perpetua di generazione in generazione. Lo spettacolo offre uno spunto comico su come una madre, nel bene e nel male, condiziona i pensieri e i comportamenti della figlia, trasmettendo un’impronta che si ripercuote sulle generazioni future.

Il pubblico vivrà un’esperienza unica, dove Cinzia Leone, con la sua energia e il suo linguaggio senza filtri, esplorerà tematiche universali e talvolta imbarazzanti, come il rapporto tra madre e figlia, la complicità e le difficoltà del legame. Un mix di riflessioni sul cordone ombelicale, simbolo di un amore profondo, ma anche di un legame che spesso crea insicurezze e conflitti interiori.

La spettacolarità del monologo è arricchita dalla presenza di una “suggeritrice vivente”, una curiosa forma meta-teatrale che aggiunge un elemento di spontaneità e imprevedibilità allo spettacolo.