VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Musica e Letteratura

Torniamo a ballare” – Garcino firma un inno alla leggerezza perduta | RECENSIONE

DiMarco Vittoria

Ott 20, 2025 #musica italiana, #news, #recensione

C’è una voglia di leggerezza contagiosa in “Torniamo a ballare”, il nuovo singolo di Garcino, che trasforma il ricordo degli anni ’80 in un racconto sonoro vivo e pulsante. Tra bar di provincia, amicizie sincere e discoteche dove si ballava senza filtri, il brano ci porta indietro nel tempo con un sorriso malinconico e il desiderio di tornare a divertirsi davvero. La produzione, curata da Filadelfo Castro, riesce a unire synth retrò, beat moderni e melodie orecchiabili che catturano sin dal primo ascolto. Ma è il testo, scritto a quattro mani con Chiara Peduzzi, a dare profondità al brano: un invito a riscoprire l’essenziale, tra abbracci veri e sogni a ritmo di lento. Garcino non si limita a rievocare: costruisce un ponte tra due epoche, ricordandoci che certe emozioni non invecchiano mai. “Torniamo a ballare” è il primo passo di un progetto più ampio che unisce musica e teatro, un manifesto generazionale che parla a chi quegli anni li ha vissuti e a chi vorrebbe solo viverli, almeno per una notte.

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookGoogle Plus

Di Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

Articoli correlati

Arte Musica e Letteratura

Macerata Jazz Winter Festival 2025 – 2026

Ott 18, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

INTERVISTA- “L’ultimo arcano”: il viaggio spirituale di Alessandro Benati tra simboli e verità

Ott 17, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Un nuovo capitolo per Giuseppe Anastasi, tra introspezione e maturità

Ott 17, 2025 Marco Vittoria

You missed

Musica e Letteratura

Torniamo a ballare” – Garcino firma un inno alla leggerezza perduta | RECENSIONE

20 Ottobre 2025 Marco Vittoria
News

Assia Penta:«Diventare uomo per salvarsi?»

19 Ottobre 2025 Lorena Fantauzzi
News

Sociale, Tiso(Confeuro-Accademia IC): “In Labor formazione costante. Patronato di utilità sociale”

19 Ottobre 2025 Marco Montini
Cronaca Roma

Roma. Cocaina a “tenuta magnetica” viaggiava sotto il telaio dell’auto. Due arresti dei falchi della Polizia di Stato

18 Ottobre 2025 Agata Giuliano