Torniamo a ballare” – Garcino firma un inno alla leggerezza perduta | RECENSIONE

C’è una voglia di leggerezza contagiosa in “Torniamo a ballare”, il nuovo singolo di Garcino, che trasforma il ricordo degli anni ’80 in un racconto sonoro vivo e pulsante. Tra bar di provincia, amicizie sincere e discoteche dove si ballava senza filtri, il brano ci porta indietro nel tempo con un sorriso malinconico e il desiderio di tornare a divertirsi davvero. La produzione, curata da Filadelfo Castro, riesce a unire synth retrò, beat moderni e melodie orecchiabili che catturano sin dal primo ascolto. Ma è il testo, scritto a quattro mani con Chiara Peduzzi, a dare profondità al brano: un invito a riscoprire l’essenziale, tra abbracci veri e sogni a ritmo di lento. Garcino non si limita a rievocare: costruisce un ponte tra due epoche, ricordandoci che certe emozioni non invecchiano mai. “Torniamo a ballare” è il primo passo di un progetto più ampio che unisce musica e teatro, un manifesto generazionale che parla a chi quegli anni li ha vissuti e a chi vorrebbe solo viverli, almeno per una notte.