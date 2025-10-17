VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Musica e Letteratura

Un nuovo capitolo per Giuseppe Anastasi, tra introspezione e maturità

DiMarco Vittoria

Ott 17, 2025 #Giuseppe Anastasi, #Nuovo, #SINGOLO

“Non mi dire mai la verità” è il nuovo singolo che apre la strada al prossimo album
del cantautore siciliano


C’è una coerenza rara nel percorso di Giuseppe Anastasi. Ogni suo brano sembra appartenere a un unico racconto, quello di un uomo che usa la musica per guardarsi dentro. Con “Non mi dire mai la verità”, in radio dal 17 ottobre, Anastasi aggiunge un nuovo tassello a una carriera fatta di sincerità, premi e collaborazioni importanti.

La canzone è una ballata intima, costruita su arrangiamenti essenziali e una melodia malinconica. Parla del bisogno umano di nascondere la verità per proteggersi dal dolore. Ma dietro la semplicità del testo si nasconde un universo emotivo complesso, che l’autore siciliano racconta con la grazia che lo contraddistingue.

Anastasi è conosciuto soprattutto per le sue canzoni scritte per Arisa (Sincerità, La notte, Controvento), ma come interprete ha dimostrato di avere una voce narrativa personale, capace di toccare corde profonde.

Il singolo, pubblicato da Giuro srl, anticipa il nuovo album in uscita a novembre 2025: un lavoro che promette di proseguire il cammino iniziato con Canzoni ravvicinate del vecchio tipo, premiato con la Targa Tenco nel 2018.

“Non mi dire mai la verità” è dunque più di un titolo: è una poetica, un modo di stare nel mondo.

CONTATTI E SOCIAL
Instagram
Spotify

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookGoogle Plus

Di Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

Articoli correlati

Musica e Letteratura

INTERVISTA- “L’ultimo arcano”: il viaggio spirituale di Alessandro Benati tra simboli e verità

Ott 17, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

“Il teatro dei miei sogni”: l’arte di guardarsi dentro secondo Chiara Pambianchi

Ott 16, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura News News News

Il Pop Spirituale di Luca Frigeri: esce il video con Andrea Devicenzi

Ott 15, 2025 Marco Vittoria

You missed

News

House music, al via maxi evento degli Angels of Love in memoria dell’artista Ron Carroll

17 Ottobre 2025 Marco Montini
Musica e Letteratura

INTERVISTA- “L’ultimo arcano”: il viaggio spirituale di Alessandro Benati tra simboli e verità

17 Ottobre 2025 Marco Vittoria
News

Ranucci, Pace(Pd): “Solidarietà al giornalista. Tutelare libertà di stampa”

17 Ottobre 2025 Marco Montini
News

Marco Casula, il guerriero del dolce: 100 tiramisù per vincere la sua battaglia e entrare nel Guinness

17 Ottobre 2025 Lorena Fantauzzi