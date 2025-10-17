Un nuovo capitolo per Giuseppe Anastasi, tra introspezione e maturità

“Non mi dire mai la verità” è il nuovo singolo che apre la strada al prossimo album
del cantautore siciliano
C’è una coerenza rara nel percorso di Giuseppe Anastasi. Ogni suo brano sembra appartenere a un unico racconto, quello di un uomo che usa la musica per guardarsi dentro. Con “Non mi dire mai la verità”, in radio dal 17 ottobre, Anastasi aggiunge un nuovo tassello a una carriera fatta di sincerità, premi e collaborazioni importanti.
La canzone è una ballata intima, costruita su arrangiamenti essenziali e una melodia malinconica. Parla del bisogno umano di nascondere la verità per proteggersi dal dolore. Ma dietro la semplicità del testo si nasconde un universo emotivo complesso, che l’autore siciliano racconta con la grazia che lo contraddistingue.
Anastasi è conosciuto soprattutto per le sue canzoni scritte per Arisa (Sincerità, La notte, Controvento), ma come interprete ha dimostrato di avere una voce narrativa personale, capace di toccare corde profonde.
Il singolo, pubblicato da Giuro srl, anticipa il nuovo album in uscita a novembre 2025: un lavoro che promette di proseguire il cammino iniziato con Canzoni ravvicinate del vecchio tipo, premiato con la Targa Tenco nel 2018.
“Non mi dire mai la verità” è dunque più di un titolo: è una poetica, un modo di stare nel mondo.
