Ranucci, Pace(Pd): “Solidarietà al giornalista. Tutelare libertà di stampa”

DiMarco Montini

Ott 17, 2025

“Esprimo la mia più profonda solidarietà e vicinanza, a nome mio personale e del Partito Democratico di Marino, al giornalista Sigfrido Ranucci, vittima di un gravissimo atto intimidatorio nella serata di ieri. Due ordigni hanno distrutto le automobili parcheggiate davanti alla sua abitazione a Campo Ascolano, nel Comune di Pomezia. Le deflagrazioni, violente al punto da scuotere l’intero quartiere, rappresentano un episodio inquietante e inaccettabile che colpisce non solo una persona, ma l’intero mondo dell’informazione libera e indipendente. Confidiamo che le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto e individuino al più presto i responsabili di questo vile gesto. Difendere la libertà di stampa significa difendere un pilastro essenziale della nostra democrazia. Ogni tentativo di intimidazione nei confronti di chi svolge con coraggio e rigore il proprio lavoro giornalistico deve essere respinto con fermezza da tutte le forze democratiche e dalla società civile”.

Così, in una nota, Daniela Pace, Segretario cittadino del Partito Democratico Marino-Circolo Bruno Astorre

Marco Montini

Di Marco Montini

