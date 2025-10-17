House music, al via maxi evento degli Angels of Love in memoria dell’artista Ron Carroll

“L’improvvisa e prematura scomparsa di Ron Carroll, dj di fama mondiale e voce di alcune hit di Bob Sinclair, ci ha motivati ad organizzare un evento in suo onore” spiegano gli Angels of Love, che annunciano un appuntamento imperdibile per gli appassionati dell’house music. Domenica 19 ottobre, sul palco del Rama Beach si alterneranno alcuni dei Dj e vocalist più apprezzati al mondo, come Mike Dunn, leggenda della house music di Chicago, celebre per aver firmato produzioni internazionali, collaborando con artisti di rilievo come Syleena Johnson, Byron Stingley, Mina Jackson. A salire in consolle anche Justin Berkmann, fondatore e proprietario del marchio del leggendario Ministry of Sound London, storica icona del clubbing mondiale, simbolo assoluto degli anni ’90. E sempre dal Ministry Of Sound, suonerà anche il suo dj resident Bert Bevans, celebre per aver remixato brani di Paul McCartney fino ad arrivare ai Depeche Mode e i Red Hot Chili Peppers. A scaldare la lunga giornata anche le sonorità di Kym Mazelle, storica amica di Michael Jackson, dotata di un’ecletticità vocale che le ha permesso di raggiungere, con una sua hit, il 13° posto nelle classifiche musicali del Regno Unito e di firmare la colonna sonora del celebre film “Romeo + Giulietta”, triplo disco di platino negli StatiUniti. Ad animare la serata anche la crew degli Angels of love composta dai dj Fiore, Simi, Jg Bros e dApuleo. Un’area kids sorvegliata, invece, è stata pensata per ospitare tutti i bambini, mentre i propri genitori si rilassano ballando e staccando un po’ la spina dallo stress quotidiano. L’occasione sarà propizia anche per rinnovare la collaborazione con AutismAid, associazione napoletana impegnata nel supporto alle famiglie con figli colpiti dalla sindrome di Asperger, a cui verrà donata parte del ricavato. Una collaborazione che verrà rafforzata invitando a suonare sul palco Daniele Somma, DJ e produttore affetto da una forma di autismo che ha trovato la via per realizzarsi artisticamente, esportando in tour mondiali la sua passione per la musica”

Così in una nota gli Angels of Love.