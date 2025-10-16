VENTONUOVO

Righini: “La sfiducia al Sindaco di Albano segna la conclusione di una stagione amministrativa”

Ott 16, 2025

«La sfiducia al Sindaco di Albano Laziale segna la conclusione di una stagione amministrativa caratterizzata da inefficienze e gravi carenze nella gestione economico-finanziaria del Comune. In particolare. come assessore al Bilancio della Regione Lazio, non posso non evidenziare la perdita di 6,7 milioni di euro di fondi pubblici destinati alla scuola innovativa di Piazza Zampetti, dovuta al mancato rispetto dei tempi e alla mancata produzione degli atti necessari. Una mancanza che priva la città di un investimento importante per i cittadini e per i più giovani. A questo si aggiunge una gestione contabile confusa: un bilancio consuntivo approvato grazie al voto di soli 12 consiglieri, il mancato rispetto delle scadenze per il bilancio consolidato e la mancata presentazione del piano industriale della società partecipata Volsca con ripercussioni dirette sull’Ente e sui lavoratori. Albano Laziale merita amministratori capaci di programmare e di utilizzare al meglio le risorse pubbliche, nel segno della trasparenza e della responsabilità». E’ quanto dichiara l’assessore al Bilancio, alla Programmazione Economica, all’Agricoltura e alla Sovranità Alimentare della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

