Riparte la Pro League Youth: sport, valori e giovani protagonisti della XIV Edizione del Campionato Provinciale AiCS Roma

Roma si prepara a una nuova stagione di sport, passione e crescita. Sabato sarà presentata la XIV Edizione del Campionato Provinciale AiCS Roma – Pro League Youth 2025/2026, la rassegna che ogni anno coinvolge centinaia di ragazzi e ragazze in un percorso di formazione sportiva e umana attraverso il calcio giovanile, il futsal e il calcio a 8.

L’evento, promosso dal Comitato Provinciale AiCS Roma con l’organizzazione tecnica della SSD Sport in Tour e la collaborazione di All Events & Sport (Calcio a 8) ed Events Sport (Calcio a 5), segna l’inizio ufficiale di una stagione che si preannuncia entusiasmante e ricca di novità.

Un progetto che unisce sport e valori

Durante la presentazione saranno premiate tre società — una per il calcio a 11, una per il futsal e una per il calcio a 8 — con il riconoscimento speciale “Valori dello Sport”, destinato a chi si è distinto per fair play, educazione e impegno sociale. Un segno concreto della filosofia che anima AiCS: fare dello sport un’occasione di crescita, rispetto e inclusione.

“La Pro League Youth non è solo un campionato – è una comunità che educa, un laboratorio di valori dove si cresce insieme, in campo e fuori”, sottolineano gli organizzatori.

Le competizioni

La Pro League Youth comprenderà cinque grandi aree di competizione:

• Pro League Youth – Calcio a 11

• Pro League Youth Kids – Calcio giovanile

• Pro League Youth – Calcio a 8

• Pro League Youth Futsal – Calcio a 5 giovanile

• Pro Youth Femminile League

Tutte le categorie saranno valide per l’assegnazione del titolo di Campione Provinciale AiCS Roma, con un’ampia gamma di età che spazia dai Piccoli Amici del 2019 agli Under 21 del 2005.

Le fasi finali e le novità

Le finali provinciali si disputeranno tra marzo e aprile 2026 in alcune delle località simbolo della rete AiCS:

• Cascia (PG) per il calcio a 11 e il Kids (6-8, 13-15 e 20-22 marzo);

• Genzano di Roma per il calcio a 8 (11-12 e 18-19 aprile);

• Palatorrino (Roma) per il futsal (11-12 e 18-19 aprile).

Tra le novità della stagione, la partecipazione gratuita alla Coppa Lazio AiCS (aprile-maggio 2026) e alla Coppa Carnevale, riservata alle squadre Kids, con giornate di concentramento extra campionato.

Formazione e responsabilità

Il torneo punta anche sulla formazione: ogni società iscritta dovrà fornire figure da avviare a un corso gratuito per arbitri giovanili, con rilascio del kit ufficiale e voucher di incentivo per tornei nazionali AiCS.

Un’iniziativa che mira a responsabilizzare famiglie e dirigenti, rendendoli parte attiva del percorso educativo che accompagna i giovani atleti.

⸻

La XIV Edizione della Pro League Youth conferma così la vocazione di AiCS Roma: costruire, attraverso lo sport, una rete di esperienze che educano alla lealtà, all’impegno e al rispetto dell’altro.

L’erbetta è pronta, le emozioni pure: il calcio giovanile AiCS è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia.