Il Pop Spirituale di Luca Frigeri: esce il video con Andrea Devicenzi

Con il video ufficiale di “Amore per te”, Luca Frigeri consolida la sua visione di Pop Spirituale, tratto distintivo del disco “Connessione spirituale”. Il brano, nato in collaborazione con il produttore Mauro Malavasi, si lega nel suo video ufficiale alle immagini del docufilm che racconta il viaggio da Modena a Roma con l’atleta paralimpico Andrea Devicenzi.

“Amore per te” non è solo una canzone, ma un invito a rallentare, a riscoprire l’essenzialità dei legami e la gratitudine verso la vita. La musica diventa strumento terapeutico, capace di toccare l’anima e accendere quella piccola luce interiore che resiste anche nei tempi più incerti. Un progetto che unisce arte e umanità, proponendo un nuovo modo di concepire la canzone: non come intrattenimento, ma come cammino condiviso di crescita e consapevolezza. Il senso più alto di connessione umana e spirituale…

