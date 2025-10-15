VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Musica e Letteratura News News News

Il Pop Spirituale di Luca Frigeri: esce il video con Andrea Devicenzi

DiMarco Vittoria

Ott 15, 2025 #Amore per te, #Andrea Devicenzi, #Connessione spirituale, #LUCA FRIGERI, #Mauro Malavasi, #Musica d'Acqua Dolce

Con il video ufficiale di “Amore per te”, Luca Frigeri consolida la sua visione di Pop Spirituale, tratto distintivo del disco “Connessione spirituale”. Il brano, nato in collaborazione con il produttore Mauro Malavasi, si lega nel suo video ufficiale alle immagini del docufilm che racconta il viaggio da Modena a Roma con l’atleta paralimpico Andrea Devicenzi.

“Amore per te” non è solo una canzone, ma un invito a rallentare, a riscoprire l’essenzialità dei legami e la gratitudine verso la vita. La musica diventa strumento terapeutico, capace di toccare l’anima e accendere quella piccola luce interiore che resiste anche nei tempi più incerti. Un progetto che unisce arte e umanità, proponendo un nuovo modo di concepire la canzone: non come intrattenimento, ma come cammino condiviso di crescita e consapevolezza. Il senso più alto di connessione umana e spirituale…

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookGoogle Plus

Di Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

Articoli correlati

News

Riparte la Pro League Youth: sport, valori e giovani protagonisti

Ott 15, 2025 Marco Montini
News

Agricoltura, Confeuro: “Progetto Crea su Tea importante per futuro settore”

Ott 15, 2025 Marco Montini
News

CYBERSECURITY SUD ITALIA APRE LE ISCRIZIONI AL TESSERAMENTO 2025

Ott 15, 2025 Marco Montini

You missed

News

Riparte la Pro League Youth: sport, valori e giovani protagonisti

15 Ottobre 2025 Marco Montini
Musica e Letteratura News News News

Il Pop Spirituale di Luca Frigeri: esce il video con Andrea Devicenzi

15 Ottobre 2025 Marco Vittoria
News

Agricoltura, Confeuro: “Progetto Crea su Tea importante per futuro settore”

15 Ottobre 2025 Marco Montini
News

CYBERSECURITY SUD ITALIA APRE LE ISCRIZIONI AL TESSERAMENTO 2025

15 Ottobre 2025 Marco Montini