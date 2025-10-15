CYBERSECURITY SUD ITALIA APRE LE ISCRIZIONI AL TESSERAMENTO 2025: UNA COMUNITÀ PER UN SUD DIGITALE PIÙ SICURO

Raffaele Rubino: “Aderire significa contribuire a costruire un ecosistema di competenze e consapevolezza digitale, dove cittadini, imprese e istituzioni collaborano per un futuro più sicuro”

Da oggi prende ufficialmente il via la campagna di tesseramento 2025 di Cybersecurity Sud Italia, l’associazione nata con l’obiettivo di promuovere la cultura della sicurezza informatica, della protezione dei dati e della responsabilità digitale nel Mezzogiorno. L’iniziativa si rivolge a professionisti, studenti, ricercatori, imprese e cittadini appassionati di innovazione tecnologica, con l’intento di creare una rete solida di competenze, progetti e collaborazione sul territorio. Il vicepresidente e portavoce dell’associazione, Raffaele Rubino, sarà il protagonista della presentazione della campagna, illustrando le opportunità riservate ai soci: workshop formativi, percorsi di specializzazione, laboratori pratici, incontri divulgativi nelle scuole, negli enti pubblici e nelle imprese, oltre a iniziative di sensibilizzazione su temi di cyber awareness, privacy e sicurezza digitale.

“La cybersecurity non è più una questione tecnica riservata a pochi specialisti. È un impegno condiviso, che riguarda la sicurezza dei cittadini, la tutela delle imprese e il funzionamento stesso delle istituzioni. Con il tesseramento 2025 vogliamo dare voce a chi crede in un Sud digitale più sicuro, consapevole e innovativo” – spiega Raffaele Rubino.

L’associazione si distingue per un approccio multidisciplinare e inclusivo. Tra le priorità del nuovo anno, Cybersecurity Sud Italia punta a integrare Intelligenza Artificiale e cybersecurity, sviluppando soluzioni sicure ed etiche per cittadini, imprese e pubblica amministrazione. L’obiettivo è creare un ecosistema dove l’AI supporti la protezione dei dati e, al contempo, la cybersecurity garantisca uno sviluppo tecnologico responsabile.

“Il nostro progetto va oltre la formazione tecnica. Vogliamo costruire una cultura digitale diffusa, capace di rafforzare il tessuto sociale ed economico del territorio, trasformando il Sud Italia in un laboratorio di eccellenza nazionale ed europeo” – dichiara il presidente Alessandro Rubino.

“Vogliamo che il Mezzogiorno diventi un modello di eccellenza nazionale nella cybersecurity e nell’Intelligenza Artificiale, offrendo opportunità di crescita e strumenti concreti per proteggere cittadini, imprese e istituzioni” – conclude Alessandro Rubino.

Le iscrizioni al tesseramento 2025 sono già aperte. Tutte le informazioni sui vantaggi riservati ai soci e sulle modalità di adesione sono disponibili sul sito ufficiale dell’associazione e sui canali social dedicati. Entrare a far parte di Cybersecurity Sud Italia significa non solo aggiornarsi sulle ultime tecnologie, ma contribuire attivamente a costruire un Sud digitale più sicuro, consapevole e competitivo.