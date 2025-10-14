Psicantria: l’importanza dell’essere “In relazione”

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, il duo Psicantria — formato da Gaspare Palmieri e Cristian Grassilli — torna con il nuovo singolo “In relazione”, un brano che si muove tra canzone d’autore e divulgazione emotiva, ricordandoci che ogni equilibrio mentale nasce dal legame con l’altro.

Nel cuore di un tempo dominato dall’isolamento e dalla comunicazione digitale, Psicantria invita ad ascoltare la parte più fragile e luminosa dell’umano: quella che ha bisogno di connessione, empatia, ascolto reciproco. Il singolo è accompagnato dal video ufficiale firmato da Lillo Venezia, che intreccia volti, animali e natura in un flusso visivo capace di restituire l’essenza del testo.

Con un arrangiamento semplice — pianoforte, voce e violoncello di Enrico Guerzoni — il duo modenese-bolognese offre una canzone che diventa carezza e consapevolezza: un invito a riconoscere il valore della relazione come primo atto di cura verso se stessi e verso gli altri.

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

