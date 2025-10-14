Psicantria: l’importanza dell’essere “In relazione”

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, il duo Psicantria — formato da Gaspare Palmieri e Cristian Grassilli — torna con il nuovo singolo “In relazione”, un brano che si muove tra canzone d’autore e divulgazione emotiva, ricordandoci che ogni equilibrio mentale nasce dal legame con l’altro.
Nel cuore di un tempo dominato dall’isolamento e dalla comunicazione digitale, Psicantria invita ad ascoltare la parte più fragile e luminosa dell’umano: quella che ha bisogno di connessione, empatia, ascolto reciproco. Il singolo è accompagnato dal video ufficiale firmato da Lillo Venezia, che intreccia volti, animali e natura in un flusso visivo capace di restituire l’essenza del testo.
Con un arrangiamento semplice — pianoforte, voce e violoncello di Enrico Guerzoni — il duo modenese-bolognese offre una canzone che diventa carezza e consapevolezza: un invito a riconoscere il valore della relazione come primo atto di cura verso se stessi e verso gli altri.