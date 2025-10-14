VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Campania

Campania, Ambrosino e Maritato in ticket lista “Dimensione Bandecchi” a Regionali

DiMartina Paparusso

Ott 14, 2025

Nel segno del rinnovamento e della concretezza nasce un ticket d’eccezione all’interno del movimento “Dimensione Bandecchi”, che si prepara a correre con determinazione alle prossime elezioni regionali in Campania. A rappresentare la visione di una politica vicina ai cittadini saranno Anna Ambrosino e Michel Emi Maritato, uniti da un progetto comune: costruire una Campania moderna, efficiente e libera da vecchie logiche di potere. Anna Ambrosino, figura di riferimento nel mondo civico e impegnata da anni in attività sociali e territoriali, e Michel Emi Maritato, presidente di Assotutela e voce nota del giornalismo d’inchiesta, portano nel movimento un binomio che unisce sensibilità umana, esperienza concreta e forte spirito di servizio. “Abbiamo deciso di unire le nostre forze – dichiarano Ambrosino e Maritato – perché crediamo in una politica che torni ad ascoltare i cittadini, a risolvere i problemi e a restituire dignità ai territori dimenticati. Con Dimensione Bandecchi vogliamo ridare alla Campania la forza, la credibilità e le opportunità che merita.” Il ticket Ambrosino–Maritato si fonda su tre pilastri programmatici: Sanità pubblica efficiente, con un piano di rilancio degli ospedali territoriali e la drastica riduzione delle liste d’attesa; Lavoro e sviluppo, attraverso il sostegno alle imprese locali, la valorizzazione delle aree interne e l’innovazione infrastrutturale; Legalità e trasparenza, per una pubblica amministrazione più snella, onesta e realmente al servizio del cittadino. “Dimensione Bandecchi-Campania” ribadisce, con la candidatura congiunta di Anna Ambrosino e Michel Emi Maritato, la volontà di costruire un fronte civico, riformatore e indipendente, capace di superare le vecchie appartenenze e di restituire ai cittadini una politica fatta di fatti e non di parole. Una scelta di responsabilità, di coraggio e di visione che guarda al futuro della regione con serietà, passione e spirito di squadra”.

Martina Paparusso

More Posts

Di Martina Paparusso

Articoli correlati

Campania Formazione

Caserta 5 maggio 2025: convegno Forze dell’Ordine e Forze Armate

Mag 3, 2025 Agata Giuliano
Campania Cultura Eventi e Viaggi

Al Mondadori Bookstore di Napoli verrà presentato il libro“Carlotta e i nemici invisibili” con Miriam Candurro e Andrea Barzini

Gen 20, 2025 Norma Waltmann
Campania Eventi News News News SPETTACOLO Storia e cultura

HOCUS FOCUS FEST 2025: ad Altavilla Silentina, 17 – 19 gennaio

Gen 14, 2025 Marco Vittoria

You missed

Campania

Campania, Ambrosino e Maritato in ticket lista “Dimensione Bandecchi” a Regionali

14 Ottobre 2025 Martina Paparusso
News

AICS Lazio protagonista dell’incontro tra Roma e Assisi: lo sport come ponte tra cultura, turismo e spiritualità

14 Ottobre 2025 Marco Montini
Arte Musica e Letteratura News News News Sanità

Psicantria: l’importanza dell’essere “In relazione”

14 Ottobre 2025 Marco Vittoria
News

Agricoltura, Tiso(Accademia IC): “Con servizio civile giovani coltivano futuro”

14 Ottobre 2025 Marco Montini