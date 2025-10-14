VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

News

Agricoltura, Confeuro: “Bene Parlamento Ue su semplificazione Pac”

DiMarco Montini

Ott 14, 2025

Agricoltura, Confeuro: “Bene Parlamento Ue su semplificazione Pac”

“Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione per i negoziati con i Paesi Ue sulla semplificazione della Politica Agricola Comune, approvando un testo che chiede maggiore flessibilità e sostegno per gli agricoltori nell’applicazione delle norme della Pac. Si tratta di un passo decisamente importante, che Confeuro accoglie con favore – dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei e del mondo -. In particolare, valutiamo positivamente le misure a tutela dei piccoli agricoltori, come l’incremento fino a 5mila euro del contributo forfettario a loro destinato, e la semplificazione delle regole di condizionalità per le aziende agricole di minori dimensioni e per quelle biologiche. Queste modifiche – prosegue Tiso – possono avere un impatto concreto e positivo, soprattutto considerando che una larga parte delle aziende agricole italiane ed europee si colloca al di sotto dei 50 ettari. In questo senso, sosteniamo con convinzione il percorso tracciato dal Parlamento europeo come base utile per un riequilibrio e una riforma più equa della Pac. Tuttavia – sottolinea il presidente di Confeuro – riteniamo necessario un ulteriore approfondimento sulla questione dei risarcimenti in caso di eventi catastrofali, affinché si possa garantire un sistema di tutela realmente efficace per i produttori agricoli, oggi sempre più esposti agli effetti della crisi climatica. Le misure approvate a Bruxelles rappresentano comunque un primo passo nella giusta direzione – conclude Tiso -. Ora è fondamentale proseguire su questa strada, alleggerendo ulteriormente il carico burocratico e amministrativo che grava sul settore primario, per costruire una Pac sempre più vicina alle reali esigenze degli agricoltori”.

Marco Montini

More Posts

Di Marco Montini

Articoli correlati

News

AICS Lazio protagonista dell’incontro tra Roma e Assisi: lo sport come ponte tra cultura, turismo e spiritualità

Ott 14, 2025 Marco Montini
Arte Musica e Letteratura News News News Sanità

Psicantria: l’importanza dell’essere “In relazione”

Ott 14, 2025 Marco Vittoria
News

Agricoltura, Tiso(Accademia IC): “Con servizio civile giovani coltivano futuro”

Ott 14, 2025 Marco Montini

You missed

News

AICS Lazio protagonista dell’incontro tra Roma e Assisi: lo sport come ponte tra cultura, turismo e spiritualità

14 Ottobre 2025 Marco Montini
Arte Musica e Letteratura News News News Sanità

Psicantria: l’importanza dell’essere “In relazione”

14 Ottobre 2025 Marco Vittoria
News

Agricoltura, Tiso(Accademia IC): “Con servizio civile giovani coltivano futuro”

14 Ottobre 2025 Marco Montini
Musica e Letteratura

Trattamento di fine rapporto e la delicatezza del contatto in “La mano” | INTERVISTA

14 Ottobre 2025 Marco Vittoria