Igor Mulas e la forza della luce: “Lo so” è un inno alla speranza che resiste

Il cantautore sardo firma una ballata intima e universale, tra poesia, introspezione e connessione con l’universo
C’è una verità semplice e potente che attraversa “Lo so”, il nuovo singolo di Igor Mulas, in radio dal 10 ottobre 2025. È la certezza che, anche nei momenti più bui, la luce non smette di esistere. Bisogna solo ricordarsi di cercarla.
Con questo brano, il cantautore sardo, che da anni alterna palchi italiani e inglesi, firma una delle sue canzoni più sincere e contemplative: una meditazione in musica sulla speranza, sull’ascolto di sé e sulla profonda connessione che ci lega al mondo che ci circonda.
Autoprodotto e arrangiato da Mauro Iannuccelli (Midipower), “Lo so” si muove tra eleganza e minimalismo. L’arrangiamento è essenziale ma curato: chitarre leggere, tappeti sonori sospesi, una voce che sussurra e poi si apre in armonie corali. È un brano che respira, che lascia spazio al silenzio, come se ogni nota fosse un passo verso la consapevolezza.
Il testo è intriso di immagini naturali, la luce, il vento, l’orizzonte che diventano metafore della rinascita. Mulas invita a non arrendersi, a riconoscere che la forza non sta nell’assenza del dolore ma nella capacità di attraversarlo. “Lo so”, ripete il ritornello, come un mantra, una risposta semplice a tutto ciò che la vita mette davanti.
La canzone diventa così un dialogo con l’universo, un atto di fiducia nella propria appartenenza al tutto. È la consapevolezza che la speranza non è un’illusione, ma una forma di resistenza dolce e profonda.
La carriera di Igor Mulas è un viaggio costante tra mondi e linguaggi. Nato in Sardegna, a diciotto anni si trasferisce a Londra, dove si immerge nella scena musicale internazionale, studiando canto e assorbendo influenze dal pop britannico, dal soul e dal rock. Dopo oltre un decennio all’estero, rientra in Italia, stabilendosi a Roma, dove dà nuova linfa alla sua scrittura e al suo percorso artistico.
Nel corso degli anni ha pubblicato tre album da cantautore, Io sono Igor Mulas (2009), Tutto è giusto (2019) e A un passo da me (2021) e un disco di cover in inglese, Starlight, in cui reinterpreta brani iconici con sensibilità personale. Ha partecipato a Sanremo Giovani, Castrocaro, Music Village e collaborato con artisti come Stefano Di Carlo nella realizzazione dei suoi videoclip e arrangiamenti.
Dopo i singoli “Sì”, “Volare”, “Meno Male” e “Dimmelo tu”, con “Lo so” Mulas torna a una dimensione più intima e spirituale. Non una semplice canzone d’autore, ma un atto di fede nella bellezza, un invito ad abbracciare il mondo anche quando tutto sembra perduto.
“Lo so” è una carezza musicale che parla a chi ha bisogno di ritrovare il proprio centro, un piccolo inno alla vita che continua, silenziosa, luminosa, inevitabile.
