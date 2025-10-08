VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

News

Cybersicurezza, anche la Campania si prepara al Referente CSIRT

DiMarco Montini

Ott 8, 2025

Cybersicurezza, anche la Campania si prepara al Referente CSIRT

L’avvocato Alessandro Rubino (AT Agency): “Un passo importante verso una gestione più efficace degli incidenti cyber”

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) compie un nuovo passo per rendere il sistema digitale italiano più sicuro e coordinato. Con la Determinazione n. 333017/2025 è stata introdotta una figura chiave destinata a rivoluzionare la gestione della sicurezza informatica negli enti pubblici e nelle imprese: il Referente CSIRT.

Questa nuova figura, obbligatoria per tutti i soggetti NIS (Network and Information Systems), avrà il compito di gestire le comunicazioni e le segnalazioni di incidenti di sicurezza verso il CSIRT Italia, la struttura tecnica nazionale che si occupa della risposta agli attacchi informatici. L’obiettivo è chiaro: creare un sistema di dialogo più rapido, efficace e strutturato tra pubblico e privato, migliorando la capacità di prevenzione e reazione agli attacchi informatici.

“È una decisione molto significativa – spiega l’avvocato Alessandro Rubino, esperto legale di AT Agency, realtà campana specializzata in cybersecurity, governance digitale e compliance normativa – perché finalmente viene introdotto un ruolo operativo dedicato alla sicurezza informatica. Il Referente CSIRT sarà il punto di contatto tecnico con il CSIRT Italia e supporterà le organizzazioni nella gestione efficace di eventuali incidenti o violazioni.”

Secondo quanto previsto dalla Determinazione, i soggetti NIS dovranno designare il proprio Referente CSIRT tra il 20 novembre e il 31 dicembre 2025. La persona scelta potrà essere un dipendente interno oppure un consulente esterno, purché in possesso di solide competenze in materia di cybersicurezza, gestione degli incidenti e conoscenza dei sistemi informativi.

“È una scelta intelligente – aggiunge Rubino – perché permette anche alle realtà medio-piccole, spesso più vulnerabili agli attacchi informatici, di affidarsi a professionisti qualificati senza sostenere i costi di un team interno strutturato. Un modo per rendere la sicurezza concreta e accessibile a tutti.”

Il nuovo ruolo, sottolinea AT Agency, non è un semplice adempimento burocratico: il Referente CSIRT sarà centrale nel processo di gestione della sicurezza, garantendo continuità operativa, tempestività nelle comunicazioni e collaborazione diretta con le strutture nazionali.

Per AT Agency, operativa a livello nazionale con sede in Campania, questa misura rappresenta anche un’opportunità per il territorio.

“La Campania è una regione in forte crescita tecnologica – evidenzia Rubino – e realtà come la nostra contribuiscono a costruire una cultura della sicurezza digitale. La nascita del Referente CSIRT si inserisce perfettamente in questa direzione: serve consapevolezza, competenza e collaborazione tra pubblico e privato per rendere il Paese più resiliente.”

Con questo provvedimento, l’Italia compie un passo concreto verso una governance cyber più moderna, coordinata e trasparente. “Era necessario alleggerire il carico del Punto di Contatto – conclude Rubino – e introdurre una figura tecnica preparata e responsabile. Con il Referente CSIRT si rafforza la capacità del sistema Paese di prevenire, gestire e rispondere alle minacce informatiche in modo rapido e organizzato.”

Marco Montini

More Posts

Di Marco Montini

Articoli correlati

News

Matera, Confeuro: “Morte braccianti è immane tragedia: serve più sicurezza”

Ott 7, 2025 Marco Montini
News

Il programma degli appuntamenti della XV Florence Biennale

Ott 7, 2025 Norma Waltmann
News

Daniele Santamaria Maurizio: il regista che da’ un’anima alle storie

Ott 6, 2025 Lorena Fantauzzi

You missed

News

Cybersicurezza, anche la Campania si prepara al Referente CSIRT

8 Ottobre 2025 Marco Montini
Cronaca Roma

Roma. Rapinatore seriale nel “salotto” della Capitale. Nuova ordinanza per ventottenne già detenuto a Regina Coeli

7 Ottobre 2025 Agata Giuliano
News

Matera, Confeuro: “Morte braccianti è immane tragedia: serve più sicurezza”

7 Ottobre 2025 Marco Montini
News

Il programma degli appuntamenti della XV Florence Biennale

7 Ottobre 2025 Norma Waltmann