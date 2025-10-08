VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

News

Agricoltura, Confeuro incontra On. Castiglione: “Spopolamento aree interne, giovani e digitalizzazione priorità”

DiMarco Montini

Ott 8, 2025

Agricoltura, Confeuro incontra On. Castiglione: “Spopolamento aree interne, giovani e digitalizzazione priorità”

“È stato un incontro proficuo e costruttivo – dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale della Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo – quello avuto a Roma con l’Onorevole Giuseppe Castiglione, deputato della Camera, componente della Commissione Agricoltura e Vicepresidente della commissione parlamentare di Inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla Transizione demografica in atto. Un’occasione importante per confrontarci su alcuni dei temi più urgenti e strategici per il futuro del settore primario”. Durante il colloquio, fanno sapere da Confeuro, sono stati affrontati diversi aspetti cruciali per l’agricoltura italiana ed europea, “a partire dall’urgenza di affrontare l’inverno demografico che vive il Paese fortemente connesso allo spopolamento delle aree interne con il conseguente abbandono della terra fino al ruolo centrale dei giovani in particolare per il settore primario in cui si necessità di un rilancio delle politiche tese al ricambio generazionale. Ma anche sviluppo e diffusione di agro-tecnologie e incentivi alla digitalizzazione delle attività agricole da cui emerge l’urgenza di investire su formazione e competenze – prosegue il presidente Tiso -, e di rilanciare gli ITS Academy – istituti tecnici superiori in ambito agrario, essenziali per creare nuova manodopera qualificata e al passo con l’innovazione. Serve una visione moderna, in grado di rendere l’agricoltura attrattiva, sostenibile e competitiva, anche per le nuove generazioni. La nostra Confederazione dunque ribadisce la propria disponibilità a collaborare attivamente con le istituzioni, offrendo proposte e soluzioni concrete per lo sviluppo di un settore fondamentale per l’economia, la società e l’ambiente del nostro Paese”, chiosa Andrea Tiso.

Marco Montini

More Posts

Di Marco Montini

Articoli correlati

News

Scrittoridabere e Musicadassaggiare sabato 11 ottobre ore 18 Hotel Tiber

Ott 8, 2025 Agata Giuliano
News

Cybersicurezza, anche la Campania si prepara al Referente CSIRT

Ott 8, 2025 Marco Montini
News

Matera, Confeuro: “Morte braccianti è immane tragedia: serve più sicurezza”

Ott 7, 2025 Marco Montini

You missed

Arte Cultura

Da domani ai Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali a Roma la mostra “1350. Il Giubileo senza Papa”

8 Ottobre 2025 Agata Giuliano
News

Scrittoridabere e Musicadassaggiare sabato 11 ottobre ore 18 Hotel Tiber

8 Ottobre 2025 Agata Giuliano
Arte Musica e Letteratura

Stefano Napolitano: un disco di visioni future

8 Ottobre 2025 Marco Vittoria
News

Agricoltura, Confeuro incontra On. Castiglione: “Spopolamento aree interne, giovani e digitalizzazione priorità”

8 Ottobre 2025 Marco Montini