VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Cronaca Roma

Roma. Rapinatore seriale nel “salotto” della Capitale. Nuova ordinanza per ventottenne già detenuto a Regina Coeli

DiAgata Giuliano

Ott 7, 2025

Era già a Regina Coeli per altre rapine commesse in passato il ragazzo di 28 anni destinatario di un’altra ordinanza di custodia cautelare in carcere che si è visto notificare dalla Polizia di Stato. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, è scattato al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. Castro Pretorio.

Le indagini sono state avviato lo scorso gennaio, quando un uomo aveva denunciato una rapina subita nei pressi di Via Veneto. Secondo quanto riferito alla polizia, la vittima, di rientro verso la propria auto dopo una serata trascorsa in compagnia di un amico, era stata avvicinata da un giovane con il volto coperto che, dopo averlo minacciato con una mano nascosta sotto la felpa come a simulare il possesso di un’arma, lo aveva afferrato per il bavero della maglietta e gli aveva sottratto una collanina d’oro ed il portafogli.

Grazie ai riscontri incrociati tra le immagini di videosorveglianza presenti nella zona e le descrizioni fornite dalla vittima, gli investigatori sono riusciti a risalire all’identità del presunto autore. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, al giovane sarebbero ascrivibili anche altri due episodi simili commessi nei giorni immediatamente precedenti e successivi.

Agata Giuliano

More Posts

Di Agata Giuliano

Articoli correlati

Cronaca Giustizia International Roma

Roma. Era ricercato in campo internazionale dalle autorità turche per tentato omicidio. Arrestato dalla Polizia di Stato dopo dodici anni di latitanza

Set 23, 2025 Agata Giuliano
Arte Cultura Roma

Dal 17 settembre riapre il Museo della Villa Romana al Casino Nobile di Villa Torlonia

Set 17, 2025 Agata Giuliano
Cronaca Lazio

Tivoli. Ventottenne colto in flagranza di reato per tentata truffa ai danni di un’anziana

Set 17, 2025 Agata Giuliano

You missed

Cronaca Roma

Roma. Rapinatore seriale nel “salotto” della Capitale. Nuova ordinanza per ventottenne già detenuto a Regina Coeli

7 Ottobre 2025 Agata Giuliano
News

Matera, Confeuro: “Morte braccianti è immane tragedia: serve più sicurezza”

7 Ottobre 2025 Marco Montini
News

Il programma degli appuntamenti della XV Florence Biennale

7 Ottobre 2025 Norma Waltmann
News

Daniele Santamaria Maurizio: il regista che da’ un’anima alle storie

6 Ottobre 2025 Lorena Fantauzzi