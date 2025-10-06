VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Musica e Letteratura

Pascàl, la malinconia che diventa forza in “Parti”

DiMarco Vittoria

Ott 6, 2025 #intervista, #news, #nuovo singolo

Nel nuovo singolo «Parti», Pascàl mette a nudo le proprie emozioni, costruendo un racconto sonoro fatto di ricordi, sogni e fragilità. Un brano che alterna dolcezza e inquietudine, confermando l’artista come una delle voci più sincere e trasversali della scena indie-pop contemporanea.

Nel comunicato parli di «assenza che pesa». Quanto è importante per te riuscire a dare voce alle emozioni più intime attraverso la musica?

Per me quello è l’obiettivo principale, sono una persona abbastanza timida, tutto quello che è all’interno dei miei brani è tutto ciò che non riuscirei ad esprimere nella vita di tutti i giorni.

In «Parti» c’è un forte legame con l’estate, con un tempo che finisce. Sei legato a stagioni particolari per scrivere?

Chi mi ascolta sa che ho un legame molto particolare con l’estate.

Cosa significa per te oggi essere un cantautore?

Per me essere un cantautore significa sentirmi libero.

Come immagini la tua carriera tra qualche anno? Hai obiettivi precisi che vuoi raggiungere?

Non riesco ad immaginare degli scenari futuri, ma posso anticiparvi che ho molti obiettivi che riguardano la mia musica, siamo solo all’inizio.

Hai già ricevuto dei feedback da parte del pubblico su «Parti»?

Sì al pubblico sta piacendo molto il brano, soprattutto molte persone ci si ritrovano, e per me questa è già una vittoria.

Che ruolo ha la Sardegna, tua terra d’origine, nel tuo modo di fare musica?

Ha un ruolo principale nel mio modo di fare musica, ma non solo, ha un ruolo importante anche nella persona che sono, nel mio modo di pensare ecc.

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookGoogle Plus

Di Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

Articoli correlati

Musica e Letteratura

INTERVISTA- “Sospiro”: il viaggio di Fil tra emozione e libertà

Ott 6, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Emilia Testa e il coraggio di “Stavamo solo imparando la vita” | INTERVISTA

Ott 6, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

“Ho visto”: l’inno alla libertà e all’identità di Liber

Ott 4, 2025 Martina Paparusso

You missed

News

Daniele Santamaria Maurizio: il regista che da’ un’anima alle storie

6 Ottobre 2025 Lorena Fantauzzi
News

Scuola, Tiso(Accademia IC): “Sensibilizzare studenti su inutilità guerra: insegniamo la pace”

6 Ottobre 2025 Marco Montini
Musica e Letteratura

INTERVISTA- “Sospiro”: il viaggio di Fil tra emozione e libertà

6 Ottobre 2025 Marco Vittoria
News

“Lake Food Expo” – Weekend gratuito di degustazioni sul Lago Albano di Castel Gandolfo

6 Ottobre 2025 Marco Montini