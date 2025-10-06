COMUNICATO STAMPA

Castel Gandolfo, 2 ottobre 2025

“Lake Food Expo” – Weekend gratuito di degustazioni sul Lago Albano di Castel Gandolfo

Sabato 4 ottobre e domenica 5 ottobre 2025, il Saroli Club di Castel Gandolfo (Via Spiaggia del Lago 17/B) ospiterà l’evento “Lake Food Expo”, una grande festa del gusto aperta al pubblico con degustazioni gratuite delle eccellenze enogastronomiche locali.

L’iniziativa è patrocinata dai Comuni di Castel Gandolfo, Frascati, Genzano di Roma, Albano Laziale, Lariano e dal Parco dei Castelli Romani, ed è organizzata in collaborazione con:

Istituto Europeo Terzo Millennio

Festival dello Sport e del Sano Buon Vivere dei Castelli Romani

Arco di Diana

Sano Buon Vivere

Tribusana

In programma:

Degustazioni di prodotti tipici a km 0, incontri con i produttori, sapori autentici e momenti di convivialità.

Produttori partecipanti:

Azienda Agricola De Sanctis

Rossi di Medelana

Casata Merge – Sesto 21

Tenuta Iacoangeli

Cantine Volpetti

Torre dei Falchi

Cantina Pesoli

Antica Pescicoltura Catarci

Mancini – La Norcineria

Oleificio Petrecca

Emozioni della Natura

Azienda Agricola Abbafati Renzo

Gelato di Vino

L’ingresso è libero.

Orari apertura stand: 17-20 e 10-13

Un evento per promuovere la filiera corta, il buon cibo e le tradizioni locali in uno scenario naturale unico come il Lago Albano di Castel Gandolfo

*Per informazioni e contatti

Saroli club 3473827457