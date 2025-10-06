VENTONUOVO

“Lake Food Expo” – Weekend gratuito di degustazioni sul Lago Albano di Castel Gandolfo

Marco Montini

Ott 6, 2025

COMUNICATO STAMPA
Castel Gandolfo, 2 ottobre 2025

“Lake Food Expo” – Weekend gratuito di degustazioni sul Lago Albano di Castel Gandolfo

Sabato 4 ottobre e domenica 5 ottobre 2025, il Saroli Club di Castel Gandolfo (Via Spiaggia del Lago 17/B) ospiterà l’evento “Lake Food Expo”, una grande festa del gusto aperta al pubblico con degustazioni gratuite delle eccellenze enogastronomiche locali.

L’iniziativa è patrocinata dai Comuni di Castel Gandolfo, Frascati, Genzano di Roma, Albano Laziale, Lariano e dal Parco dei Castelli Romani, ed è organizzata in collaborazione con:

  • Istituto Europeo Terzo Millennio
  • Festival dello Sport e del Sano Buon Vivere dei Castelli Romani
  • Arco di Diana
  • Sano Buon Vivere
  • Tribusana

In programma:
Degustazioni di prodotti tipici a km 0, incontri con i produttori, sapori autentici e momenti di convivialità.

Produttori partecipanti:

  • Azienda Agricola De Sanctis
  • Rossi di Medelana
  • Casata Merge – Sesto 21
  • Tenuta Iacoangeli
  • Cantine Volpetti
  • Torre dei Falchi
  • Cantina Pesoli
  • Antica Pescicoltura Catarci
  • Mancini – La Norcineria
  • Oleificio Petrecca
  • Emozioni della Natura
  • Azienda Agricola Abbafati Renzo
  • Gelato di Vino

L’ingresso è libero.
Orari apertura stand: 17-20 e 10-13

Un evento per promuovere la filiera corta, il buon cibo e le tradizioni locali in uno scenario naturale unico come il Lago Albano di Castel Gandolfo

*Per informazioni e contatti
Saroli club 3473827457

Marco Montini

