COMUNICATO STAMPA
Castel Gandolfo, 2 ottobre 2025
“Lake Food Expo” – Weekend gratuito di degustazioni sul Lago Albano di Castel Gandolfo
Sabato 4 ottobre e domenica 5 ottobre 2025, il Saroli Club di Castel Gandolfo (Via Spiaggia del Lago 17/B) ospiterà l’evento “Lake Food Expo”, una grande festa del gusto aperta al pubblico con degustazioni gratuite delle eccellenze enogastronomiche locali.
L’iniziativa è patrocinata dai Comuni di Castel Gandolfo, Frascati, Genzano di Roma, Albano Laziale, Lariano e dal Parco dei Castelli Romani, ed è organizzata in collaborazione con:
- Istituto Europeo Terzo Millennio
- Festival dello Sport e del Sano Buon Vivere dei Castelli Romani
- Arco di Diana
- Sano Buon Vivere
- Tribusana
In programma:
Degustazioni di prodotti tipici a km 0, incontri con i produttori, sapori autentici e momenti di convivialità.
Produttori partecipanti:
- Azienda Agricola De Sanctis
- Rossi di Medelana
- Casata Merge – Sesto 21
- Tenuta Iacoangeli
- Cantine Volpetti
- Torre dei Falchi
- Cantina Pesoli
- Antica Pescicoltura Catarci
- Mancini – La Norcineria
- Oleificio Petrecca
- Emozioni della Natura
- Azienda Agricola Abbafati Renzo
- Gelato di Vino
L’ingresso è libero.
Orari apertura stand: 17-20 e 10-13
Un evento per promuovere la filiera corta, il buon cibo e le tradizioni locali in uno scenario naturale unico come il Lago Albano di Castel Gandolfo
*Per informazioni e contatti
Saroli club 3473827457