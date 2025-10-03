Santa Maria delle Mole, Ambrogiani: “La battaglia contro le antenne non si ferma. Incontro previsto con la Curia”

“Prosegue l’impegno del comitato cittadino “Si può fare” contro l’installazione delle antenne sul campanile della chiesa di Santa Maria delle Mole. La prossima settimana, una delegazione del comitato avrà un nuovo incontro con i rappresentanti della Curia presso la sede di Albano Laziale. A renderlo noto è Sergio Ambrogiani del comitato cittadino “Si può fare”. Ci teniamo a precisare – si legge in una nota stampa – che l’incontro, richiesto da noi, nasce dalla volontà di chiarire l’evoluzione dei lavori per l’installazione delle antenne, che nel precedente appuntamento ci erano stati presentati in modo differente. La fiducia in un’informazione corretta non è mai venuta meno. Continuiamo a essere vicini alla nostra comunità”,. Il comitato ribadisce dunque la sua contrarietà al progetto, confermando la volontà di portare avanti un dialogo trasparente con le istituzioni ecclesiastiche e civili coinvolte”.