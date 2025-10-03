VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

News

Santa Maria delle Mole, Ambrogiani: “La battaglia contro le antenne non si ferma. Incontro previsto con la Curia”

DiMarco Montini

Ott 3, 2025

Santa Maria delle Mole, Ambrogiani: “La battaglia contro le antenne non si ferma. Incontro previsto con la Curia”

“Prosegue l’impegno del comitato cittadino “Si può fare” contro l’installazione delle antenne sul campanile della chiesa di Santa Maria delle Mole. La prossima settimana, una delegazione del comitato avrà un nuovo incontro con i rappresentanti della Curia presso la sede di Albano Laziale. A renderlo noto è Sergio Ambrogiani del comitato cittadino “Si può fare”. Ci teniamo a precisare – si legge in una nota stampa – che l’incontro, richiesto da noi, nasce dalla volontà di chiarire l’evoluzione dei lavori per l’installazione delle antenne, che nel precedente appuntamento ci erano stati presentati in modo differente. La fiducia in un’informazione corretta non è mai venuta meno. Continuiamo a essere vicini alla nostra comunità”,. Il comitato ribadisce dunque la sua contrarietà al progetto, confermando la volontà di portare avanti un dialogo trasparente con le istituzioni ecclesiastiche e civili coinvolte”.

Marco Montini

More Posts

Di Marco Montini

Articoli correlati

News

Katire pubblica il nuovo singolo: un viaggio tra Brasile anni ’60, pop contemporaneo e contrappunti francesi

Ott 3, 2025 Marco Montini
News

Scuola, Tiso(Accademia IC): “Nelle competenze in inglese, Italia indietro”

Ott 3, 2025 Marco Montini
News

Agricoltura, Confeuro: “Bene conferenza transatlantica: no dazi, sì cooperazione”

Ott 3, 2025 Marco Montini

You missed

News

Katire pubblica il nuovo singolo: un viaggio tra Brasile anni ’60, pop contemporaneo e contrappunti francesi

3 Ottobre 2025 Marco Montini
Arte Cultura Emilia Romagna

Artevento prosegue fino al 26 ottobre con ONE SKY ONE WORLD

3 Ottobre 2025 Norma Waltmann
News

Scuola, Tiso(Accademia IC): “Nelle competenze in inglese, Italia indietro”

3 Ottobre 2025 Marco Montini
Musica e Letteratura

Dentro le luci di “Tokyo”

3 Ottobre 2025 Marco Vittoria