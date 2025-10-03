Katire pubblica il nuovo singolo: un viaggio tra Brasile anni ’60, pop contemporaneo e contrappunti francesi

Una composizione che fonde influenze brasiliane anni ’60, pulsazioni pop moderne e accenti jazz, arricchita dall’eleganza di Marcella Spira e dall’immaginario di Liza Makena.

Il nuovo singolo di Katire è una vera e propria esperienza musicale che unisce mondi apparentemente lontani. L’apertura ci trasporta immediatamente in un’atmosfera dal respiro internazionale, una chitarra dal movimento bossa e intrecci ritmici che evocano il Brasile degli anni Sessanta, sostenuti da un basso pulsante e da tamburi che donano profondità. I pianoforti, trattati con un gusto dichiaratamente jazzistico, arricchiscono questa prima parte con un tocco di raffinatezza.

Poi la svolta, la ritmica pop prende il sopravvento, diventando il cuore della canzone fino al termine. Una spinta trascinante, resa ancora più incisiva dall’intreccio con un movimento folk che dona calore e riconoscibilità al brano. Tutti gli strumenti dialogano con energia in spazi intensi e compatti, mentre la voce di Katire si mantiene limpida e rilassata, per poi affondare nei versi con forza e profondità, aprendo riflessioni e stati d’animo che vanno ben oltre la superficie.

A rendere il quadro ancora più originale arriva l’intervento di Marcella Spira, capace di inserire contrappunti delicati e melodiosi dal sapore francese, regalando al finale una leggerezza inattesa e sorprendente. La copertina del singolo porta la firma di Liza Makena, influencer seguitissima in Kenya, che da tempo utilizza la musica di Katire nei suoi contenuti digitali. La sua immagine diventa qui simbolo di un legame artistico e umano che Katire celebra anche nel testo, con un riferimento diretto al suo Paese. Con questo brano, Katire conferma la sua capacità di creare un linguaggio sonoro unico, dove stili e culture si fondono in un dialogo continuo e sempre sorprendente.