Stefano Napolitano, tra poesia e sperimentazione: ecco “Spazio Zero”

Il nuovo singolo è un viaggio interiore che unisce visioni mistiche e ricerca musicale

Ogni artista ha un luogo simbolico da cui ripartire. Per Stefano Napolitano quel luogo si chiama “Spazio Zero”. È il titolo del nuovo singolo, in radio dal 26 settembre, che segna un capitolo fondamentale nel percorso dell’album Una nuova luce sul mondo.

Il brano si presenta come una ballata intima e potente al tempo stesso, in cui le parole diventano immagini e le immagini si trasformano in suoni. Napolitano costruisce un tessuto poetico in cui convivono riferimenti al cosmo, all’oscurità interiore, alla pelle come contatto vitale. L’amore emerge come unica forza capace di rigenerare, di restituire senso a una realtà in disgregazione.

Dal punto di vista sonoro, “Spazio Zero” mescola linguaggi diversi: il sintetizzatore TH8 porta l’elettronica su territori innovativi, mentre strumenti tradizionali orientali e africani donano profondità e calore. L’arrangiamento di Danilo Ballo orchestra questi elementi con equilibrio, creando un brano che non ha equivalenti immediati nel panorama italiano.

Napolitano, già noto per il suo percorso letterario e artistico, dimostra con questo singolo di saper tenere insieme poesia e sperimentazione. La sua scrittura non è mai banale: affonda nel simbolismo e nella spiritualità, ma riesce a restare accessibile.

“Spazio Zero” è dunque un invito: a fermarsi, a ricominciare, a vivere davvero.

Marco Vittoria


