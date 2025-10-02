La musica è di casa ad Albano Laziale con l’8^ edizione del Festival Fiati

Il Festival Fiati Albano Laziale torna dal 18 al 26 ottobre con la sua imperdibile 8^ edizione nella nuova location del Polo Civico “Anna Di Baldo” in via Anfiteatro Romano n. 20.

L’attesa kermesse, realizzata con il contributo del Comune di Albano Laziale e sotto la direzione artistica del Maestro Maurizio Persia, ospiterà artisti straordinari di fama internazionale che renderanno il Festival l’appuntamento italiano più atteso del mondo dei fiati.

Quattro concerti animeranno gli ultimi due weekend di ottobre.

Fabrizio Bosso, considerato il miglior trombettista jazz italiano e tra i più conosciuti al mondo, apre il programma, sabato 18 ottobre alle ore 18.30. Bosso è una presenza costante dei Festival Jazz più importanti. Ha collaborato con una miriade di artisti della scena jazz e pop. Tanti i progetti musicali a suo nome, qui ad Albano Laziale arriva in duo con il pianista Julian Oliver Mazzariello con il quale da anni compone il gruppo Tandem.

I “Ialsax” di Gianni Oddi si esibiranno domenica 19 ottobre alle ore 18.30. Un quartetto di sassofoni nato nel 1991 e che, partendo dal jazz, affronta un repertorio sconfinato. Gianni Oddi, durante gli anni ’70, entra nell’Orchestra di Musica Leggera della Rai e suona con i più importanti jazzisti della scena internazionale. È stato per tantissimi anni il sassofonista preferito da Ennio Morricone con il quale realizza la maggior parte delle colonne sonore. Suoneranno, con Gianni Oddi al sax soprano, Massimiliano Filosi al sax alto, Stefano Rossi sax tenore e Marco Guidolotti sax baritono.

Sabato 25 ottobre alle ore 18.30 torna il “Teen Festival”, concorso musicale riservato a giovani solisti tra i 13 e i 19 anni che quest’anno taglia il traguardo della IV edizione. Albano Laziale è diventato il trampolino per i concertisti del futuro, ai vincitori si offrono video professionali che possano metterli in luce e farli conoscere al grande pubblico.

Il concerto di chiusura, domenica 26 ottobre alle ore 18.30, è affidato a Calogero Palermo, tra i più importanti clarinettisti della scena mondiale. È stato il primo clarinetto dell’Orchestra del Teatro V. Bellini di Catania, del Teatro dell’Opera di Roma, dell’Orchestre National de France, del Royal Concertgebouw di Amsterdam ed attualmente riveste lo stesso ruolo nella Orchestra della Tonhalle di Zurigo. Si esibirà insieme al pianista Matteo Fossi con musiche di C.M von Weber, M. Burgmueller, J.Brahms, F.Poulenc.

Tutti i concerti del Festival Fiati Albano Laziale sono registrati e trasmessi sul Canale Youtube del Festival. Dal 2021 ad oggi, i video hanno avuto più di 100 mila visualizzazioni. Il Festival Fiati Albano Laziale è seguito in tutto il mondo e resta a disposizione 365 giorni l’anno.