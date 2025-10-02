CASTELLI ROMANI, LA CANTINA CASTEL DE PAOLIS CELEBRA I SUOI PRIMI 40 ANNI

Sabato mattina la presentazione di due opere d’arte realizzate per l’anniversario della storica azienda vitivinicola della famiglia Santarelli

Sabato 4 ottobre 2025, alle ore 10.30, presso i saloni dell’azienda Castel de Paolis della famiglia Santarelli ( in via Val de Paolis, snc a Grottaferrata) verranno presentate le opere dedicate alla presenza del Maestro Paolo Marazzi e del Maestro Stefano Piali, per la celebrazione dei 40° anniversario della costituzione dell’azienda.

L’incontro rappresenta l’avvio ufficiale delle celebrazioni per questo importante traguardo: un percorso di eccellenza che ha contribuito a valorizzare il territorio e la cultura vitivinicola dei Castelli Romani.

Nel corso dell’incontro verrà diffuso il calendario delle manifestazioni programmate per i quarant’anni di Castel de Paolis.

Il Comitato per le celebrazioni del 40° anniversario