CASTELLI ROMANI, LA CANTINA CASTEL DE PAOLIS CELEBRA I SUOI PRIMI 40 ANNI

Ott 2, 2025

Sabato mattina la presentazione di due opere d’arte realizzate per l’anniversario della storica azienda vitivinicola della famiglia Santarelli

Sabato 4 ottobre 2025, alle ore 10.30, presso i saloni dell’azienda Castel de Paolis della famiglia Santarelli ( in via Val de Paolis, snc a Grottaferrata) verranno presentate le opere dedicate alla presenza del Maestro Paolo Marazzi e del Maestro Stefano Piali, per la celebrazione dei 40° anniversario della costituzione dell’azienda.
L’incontro rappresenta l’avvio ufficiale delle celebrazioni per questo importante traguardo: un percorso di eccellenza che ha contribuito a valorizzare il territorio e la cultura vitivinicola dei Castelli Romani.
Nel corso dell’incontro verrà diffuso il calendario delle manifestazioni programmate per i quarant’anni di Castel de Paolis.

Il Comitato per le celebrazioni del 40° anniversario

