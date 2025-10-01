Al Palazzo Chigi di Ariccia il violinista Marco Serino e il pianista Calogero Di Liberto propongono “Capricco Viennese”

Domenica 5 ottobre, alle ore 19:00, nella Sala Maestra di Palazzo Chigi ad Ariccia quarto appuntamento del Ciclo d’Autunno de “I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati”.

Due concertisti di caratura internazionale il violinista Marco Serino, storico violino solista di Ennio Morricone, e il pianista Calogero Di Liberto propongono “Capriccio Viennese” un programma che, accostando due sonate per violino e pianoforte di Mozart e di Beethoven, evoca l’atmosfera della culla della musica da camera nel segno del virtuosismo violinistico di Fritz Kreisler, famoso violinista e compositore austriaco naturalizzato statunitense a seguito delle persecuzioni razziali.

Di Mozart si potrà ascoltare la Sonata in mi bemolle maggiore K481 del 1785, opera della maturità, che enfatizza una perfetta interazione tra violino e pianoforte. Di Beethoven l’ultima Sonata per violino e pianoforte, del 1812, la n.10 in sol maggiore op.96, per la quale è stato istituito un parallelo con la Sinfonia “Pastorale” e che richiede, specie nel quarto tempo, una tecnica di altissimo livello. Virtuosismo violinistico che contrassegna le composizioni di Kreisler in programma: Trilogia viennese (Liebesfreud – Liebeslied- Schon Rosmarin) Caprice viennois.

“I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati” sono organizzati dalla Coop Art di Roma, per la Direzione Artistica di Giovanna Manci e Giacomo Fasola, con il contributo ed il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Lazio e del Comune di Ariccia.

Info e prenotazioni: 3331375561 – 069398003