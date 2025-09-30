LA SPARTAN RACE TORNA AD ARDEA – DOMENICA 5 OTTOBRE WORK OUT TOUR
Il mondo Spartan torna ad Ardea!
Domenica 5 ottobre, dalle 10.00 alle 12.00, presso lo Spirit Warrior OCR Boot Camp in via delle Camomille 9, gestito con passione da Stefano ed Elisa, vi aspetta una mattinata di sport all’aria aperta per vivere in prima persona l’esperienza Spartan.
Sotto la guida dell’istruttore certificato Spartan SGX Stefano Schiavi, potrete affrontare percorsi e ostacoli per mettere alla prova forza, resistenza e agilità: dal multirig di 20 metri ai muri di diverse altezze, sempre con lo spirito di squadra che contraddistingue il mondo Spartan.
Saranno presenti anche gli Ambassador ufficiali Spartan, pronti a motivare i partecipanti e a condividere la passione per questo sport.
👉 Iscrivetevi sul sito Spartan Race Italia per ricevere la maglia ufficiale Spartan e vivere da protagonisti un’esperienza unica.
Vi aspettiamo ad Ardea domenica 5 ottobre. Non mancate!
💪😎 Aroo!