Tra verità e immaginazione: Rugge presenta “Firmato amore mio”

In un contesto musicale dove spesso prevalgono mode e tendenze, Rugge porta in primo piano autenticità e introspezione. Nell’intervista emerge un artista che vede la scrittura come terapia, ma anche come strumento per arrivare a chi si sente perso e ha bisogno di parole forti.

Nel testo di “Firmato amore mio” c’è una forte denuncia emotiva: ti sei mai censurato scrivendo?

Ma in realtà no, perché quando scrivo, scrivo tutto ciò che sento e provo in quel momento senza voler trattenermi così da far capire ancora di più chi ascolta la sincerità della mia scrittura.

Come definiresti il tuo stile musicale, in tre parole?

Forte, significativo, emotivo.

A chi hai pensato quando hai registrato questa canzone?

Ho pensato ad un ragazzo, a volte io altre volte immaginazione del come ci si sente ad essere usati, a non essere valorizzati dalla persona che si ha accanto.

Qual è stato il feedback più sorprendente che hai ricevuto da chi ha ascoltato la tua musica?

Ce ne sono tanti che mi hanno sorpreso e reso molto molto felice ma se dovessi scegliere scelgo questo commento sotto MIGLIORI ME.

“Raga questo ragazzo merita tanto perché è troppo bravo, la prima volta che l’ho sentita mi ha fatto quasi piangere, c’è o meglio commuovere ed emozionare, raga spaccate di like perché merita di arrivare in alto”

Però anche un’ altro commento dove ha scritto “la canzone giusta al momento giusto, grazie per averla pubblicata”

In che modo la tua giovane età influisce sul tuo modo di approcciarti a tematiche complesse?

Ma in realtà penso che possa essere solo un punto di forza perché comunque ho scritto tante frasi belle e forti, pur non avendo vissuto tantissime delle cose scritte, quindi avendo solo 20 anni devo ancora purtroppo o per fortuna vivere di persone tante cose che posso aiutarmi musicalmente.

Se potessi collaborare con un artista italiano o internazionale, chi sarebbe e perché?

Italiano ho sempre avuto il sogno dei Modà, però mi piacerebbe tanto anche con Mr. Rain perché secondo me ha una voce perfetta per questo genere e una scritta bellissima. Mentre una collaborazione internazionale sceglierei Lewis Capaldi perché anche lui è comunque giovane ed è molto molto bravo con una voce unica.

