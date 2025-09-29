Tana pubblica il singolo “Scoprirò l’oriente”

Una traccia urban fuori dagli schemi che trasporta in oriente

È disponibile sulle principali piattaforme digitali e nelle radio in promozione nazionale “Scoprirò l’oriente”, il nuovo singolo firmato da Daniele Zummo, nato artisticamente, nel 1997, come Tana. Il brano, scritto originariamente nel 2015, nasce da un lungo lavoro di ricerca musicale e personale: “Scoprirò l’oriente” si inserisce nel genere musicale dell’haus-hip hop, portando l’ascoltatore in un universo ricco di immagini e suggestioni lontane. Tana ha voluto che il singolo parlasse del mondo dell’arte orientale e, con un testo impegnativo, ha trovato il modo giusto per trasportare il pubblico nel mondo dell’est, fra le sue meraviglie. Gli arrangiamenti, registrati e curati per la parte SIAE, portano la firma di Giovanni D’Iapico insieme allo stesso Zummo, che da anni esplora nuove forme espressive all’interno del panorama urban indipendente italiano.

Ascolta l’artista

Tana, il nome e cognome d’arte dietro cui si cela Daniele Zummo, nasce artisticamente nel 1997, durante un periodo della sua vita trascorso a Roma per motivi familiari. Fin da giovane sente forte il richiamo della musica e decide di mettersi in gioco, intraprendendo un percorso da cantautore che lo porterà a sviluppare una visione artistica a 360 gradi. Dotato di uno studio di registrazione personale, Tana inizia a produrre i suoi primi brani inediti, affinando tecnica e stile. Il suo genere musicale spazia tra rap, house, hip hop e hardstyle, combinando sonorità elettroniche e urban per creare un’identità sonora ben definita. Nel biennio 2009-2010 dà vita a un progetto composto da 10 brani inediti, stampando 300 copie fisiche del CD, che vende durante i suoi live. Tre dei brani vengono trasmessi per un intero mese su Radio Skitikkio, emittente radiofonica bagherese, ricevendo ottimi riscontri. Tra il 2015 e il 2016 pubblica un nuovo progetto di 8 brani inediti, fra cui spicca “Scoprirò l’oriente”. Nel 2025 esce il CD “Fuego della Noce”, contenente 12 tracce inedite, tra cui il brano “Le ragazze di Lercara”. Nello stesso anno viene realizzato anche il videoclip ufficiale di “Scoprirò l’oriente”, girato a Palermo dal videomaker Fabio Li Greci.

Instagram: https://www.instagram.com/latanadelgranconiglio

Facebook: https://www.facebook.com/people/Daniele-Zummo

YouTube: https://youtube.com/@produttoremusicaletanalibe3848?

Ufficio Stampa Nazionale

LIFT Promotion

E-mail – lift.ufficiostampa@gmail.com

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

