JEY torna sul palco del MEI: secondo live per Jennifer Turri alla 30ª edizione del prestigioso festival di Faenza

Dopo il successo della sua prima partecipazione, Jennifer Turri, in arte JEY, torna a esibirsi al MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, il più importante festival italiano dedicato alla musica indipendente ed emergente, che quest’anno celebra la sua 30ª edizione.

L’appuntamento è per venerdì 4 ottobre alle ore 22:15 sul Palco Crescendo (di fronte al Duomo), uno degli spazi più significativi del festival, pensato per dare voce ai nuovi talenti della scena contemporanea.

JEY porterà sul palco il suo ultimo singolo “Fili di lacrime”, brano che segna la nascita di un nuovo stile da lei stessa definito “liric hip-hop”: una fusione originale tra Lirica, Urban rock e Hip hop, che le ha già permesso di distinguersi nella scena romana, vincendo le tappe del contest Full Champion (edito da Honiro) e Critical Flow.

Oltre al singolo, l’artista presenterà anche alcuni brani inediti in anteprima esclusiva, offrendo al pubblico un assaggio del suo percorso in continua evoluzione. Il live al MEI anticipa infatti l’uscita del suo prossimo singolo ufficiale, atteso a ottobre, che farà da apripista al suo primo EP, previsto per la fine del 2025.

Una nuova tappa fondamentale per una voce che sta rapidamente conquistando attenzione per la sua autenticità, la forza dei suoi testi e la capacità di fondere mondi musicali apparentemente lontani.

Per JEY si tratta della seconda esibizione al MEI, un ritorno atteso che conferma la crescita artistica della giovane cantautrice e la qualità del suo percorso musicale. Con il suo stile inconfondibile, una voce intensa e testi che raccontano emozioni autentiche, portando un live ricco di energia, coinvolgente e sincero.

Il MEI 2025 si svolgerà come da tradizione a Faenza (RA), dal 3 al 5 ottobre, con un programma ricco di concerti, incontri, workshop e premiazioni dedicate alla scena indipendente italiana.

In occasione del festival, Jey indosserà gli abiti della nuova collezione di Furbizia Abbigliamento Faenza.

