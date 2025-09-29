VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

News

Agricoltura, Confeuro incontra l’onorevole Bicchielli: “Sviluppo e prevenzione al centro del dialogo”

DiMarco Montini

Set 29, 2025

Agricoltura, Confeuro incontra l’onorevole Bicchielli: “Sviluppo e prevenzione al centro del dialogo”

“Un confronto molto costruttivo e proficuo sullo stato di salute dell’agricoltura in Italia, sulle prospettive di sviluppo del settore e sulla prevenzione al rischio idrogeologico”. A sottolinearlo, in una nota stampa, è Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo, che nella giornata di lunedì 29 settembre ha incontrato a Roma l’onorevole Pino Bicchielli, componente della Camera dei deputati e presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano . “Nel corso dell’incontro – prosegue Tiso – abbiamo affrontato importanti questioni che interessano il comparto agricolo, con particolare attenzione agli effetti dei cambiamenti climatici, alla esigenza di tutelare il settore primario dagli eventi catastrofali, alle polizze assicurative in agricoltura, e agli investimenti infrastrutturali per il contrasto della crisi idrica, oltre alla necessità, sempre più urgente, di favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole”. Un dialogo, quello tra Confeuro e il presidente Pino Bicchielli, che si è svolto in un clima di grande apertura e disponibilità, e che ha confermato la comune volontà di individuare soluzioni concrete a sostegno del settore primario e degli agricoltori italiani. “Ringraziamo dunque l’onorevole Bicchielli – conclude il presidente Confeuro, Andrea Tiso – per l’attenzione e la sensibilità dimostrate. Da parte nostra, continueremo a essere un interlocutore attento, costruttivo e propositivo, al fianco delle istituzioni, per garantire un futuro solido e sostenibile all’agricoltura italiana e per tutelare i piccoli e medi produttori del comparto primario”.

Marco Montini

More Posts

Di Marco Montini

Articoli correlati

News

Economia, Tiso(Accademia IC): “Danni del cambiamento climatico per Ue e Italia”

Set 29, 2025 Marco Montini
News

Tradizione, identità e passione: il viaggio nel vino di Dino Limiti

Set 27, 2025 Lorena Fantauzzi
News

Fernando Mangone tra arte contemporanea e storia dei Castelli Romani

Set 26, 2025 Marco Montini

You missed

Economia

Viaggi, acquisti online e non solo: i vantaggi di una carta prepagata con IBAN

29 Settembre 2025 Redazione
News

Agricoltura, Confeuro incontra l’onorevole Bicchielli: “Sviluppo e prevenzione al centro del dialogo”

29 Settembre 2025 Marco Montini
Musica e Letteratura

JEY torna sul palco del MEI: secondo live per Jennifer Turri alla 30ª edizione del prestigioso festival di Faenza

29 Settembre 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Tana pubblica il singolo “Scoprirò l’oriente”

29 Settembre 2025 Marco Vittoria