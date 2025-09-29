Agricoltura, Confeuro incontra l’onorevole Bicchielli: “Sviluppo e prevenzione al centro del dialogo”

“Un confronto molto costruttivo e proficuo sullo stato di salute dell’agricoltura in Italia, sulle prospettive di sviluppo del settore e sulla prevenzione al rischio idrogeologico”. A sottolinearlo, in una nota stampa, è Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo, che nella giornata di lunedì 29 settembre ha incontrato a Roma l’onorevole Pino Bicchielli, componente della Camera dei deputati e presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano . “Nel corso dell’incontro – prosegue Tiso – abbiamo affrontato importanti questioni che interessano il comparto agricolo, con particolare attenzione agli effetti dei cambiamenti climatici, alla esigenza di tutelare il settore primario dagli eventi catastrofali, alle polizze assicurative in agricoltura, e agli investimenti infrastrutturali per il contrasto della crisi idrica, oltre alla necessità, sempre più urgente, di favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole”. Un dialogo, quello tra Confeuro e il presidente Pino Bicchielli, che si è svolto in un clima di grande apertura e disponibilità, e che ha confermato la comune volontà di individuare soluzioni concrete a sostegno del settore primario e degli agricoltori italiani. “Ringraziamo dunque l’onorevole Bicchielli – conclude il presidente Confeuro, Andrea Tiso – per l’attenzione e la sensibilità dimostrate. Da parte nostra, continueremo a essere un interlocutore attento, costruttivo e propositivo, al fianco delle istituzioni, per garantire un futuro solido e sostenibile all’agricoltura italiana e per tutelare i piccoli e medi produttori del comparto primario”.