KiratSrl di Modica premiata a Roma da Assotutela: riconoscimento all’eccellenza italiana 2025-2026

Roma – 25 settembre 2025 – Un nuovo prestigioso traguardo per la tradizione dolciaria italiana: il laboratorio di caramelle e cioccolato di Modica KIRAT Srl è stato insignito del premio Eccellenza Italiana 2025-2026 conferito da Assotutela, associazione nazionale impegnata nella valorizzazione delle realtà produttive che si distinguono per qualità, innovazione e rispetto delle tradizioni.

La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì 25 settembre presso la Scuola di Formazione della Polizia Penitenziaria di Roma, cornice istituzionale che ha dato ulteriore prestigio all’evento. Il Presidente di Assotutela, Michel Emi Maritato, ha voluto personalmente consegnare il riconoscimento a KIRAT Srl, dopo il consenso unanime espresso dalla giuria.

Il premio arriva come conferma dell’impegno quotidiano dell’azienda nel portare avanti l’arte dolciaria siciliana, coniugando ricerca, creatività e passione. Radicata a Modica – città Patrimonio UNESCO e culla del celebre cioccolato modicano – KIRAT Srl rappresenta oggi un punto di riferimento nel settore, grazie a produzioni artigianali che uniscono la sapienza antica a moderne tecniche di lavorazione.

La premiazione ha posto in evidenza come KIRAT Srl non solo salvaguardi un patrimonio gastronomico identitario, ma lo renda anche ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Un successo che dimostra come la qualità e l’attenzione ai dettagli restino i veri segreti per competere in un mercato globale sempre più esigente.

«Ricevere il premio Eccellenza Italiana è per noi motivo di grande orgoglio – ha dichiarato la direzione di KIRAT Srl –. È il riconoscimento di un percorso che parte dalla tradizione modicana e guarda al futuro, con l’obiettivo di portare sulle tavole non solo un prodotto, ma un’esperienza di gusto e cultura».

Con questo traguardo, KIRAT Srl entra ufficialmente tra le realtà italiane capaci di rappresentare al meglio i valori della qualità, dell’autenticità e dell’innovazione, proiettando Modica e la Sicilia intera sotto i riflettori dell’eccellenza internazionale.