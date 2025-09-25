Psichedelia di un risveglio confuso DAWN | il nuovo singolo dei RUT!

L’ultima canzone della notte, la prima del giorno

Un pezzo molto “dancy”: groove ipnotico, mantra vocali e chitarre abrasive

Dal 19 settembre è disponibile su tutte le piattaforme digitali Dawn, il nuovo singolo dei RUT!, attualmente in promozione radiofonica nazionale nell’attesa di poter annunciare la première del videoclip firmato Brace Beltempo.

Dawn è la colonna sonora di un risveglio confuso, di quelle mattine in cui ti chiedi come sei tornato a casa dopo una notte senza fine. Un brano che trasfigura in un crescendo straniante una sensazione comune a molti: l’hangover del mattino presto, una zona dai confini molto labili. Non a caso Dawn nasce là dove le traiettorie si confondono, nasce per essere l’ultima canzone della notte e la prima del giorno.

Il brano viaggia sui binari tracciati da linee di basso solide e trascinanti, incollate ad una cassa in quattro quarti che spinge dritta e ti fa muovere, solcate da linee vocali compatte e memorabili che si accumulano come un mantra, visioni e cantilene dolcemente diaboliche che si attaccano in testa. Le chitarre lasciano spazio, poi fanno esplodere il brano.

Il risultato è un mix fresco e diretto, un groove irresistibile che tiene insieme rock ed elettronica, la cantabilità del pop e un tribalismo primordiale, mescolando richiami a band come Bloc Party, Gossip, Muse e Queens of the Stone Age.

Ascolta il brano: https://open.spotify.com/intl-it/artist/5b3HclakW5c1V7kAi6yhcf?

Chi sono i RUT!

Tre persone, tre città, tre passaporti, una sola band. I RUT! nascono a Milano nel 2022 e costruiscono un suono difficile da ingabbiare, dove convivono post-punk, grunge, new wave, stoner ed elettronica. Sul palco portano energia pura, linee di basso ruvide, chitarre potenti e linee vocali che esplodono in ritornelli “pop”, nel senso più diretto e contagioso del termine.

La formazione è composta da Xina (batteria, multipad, voce principale), Inn (basso, voce) e Sol (chitarra, voce). Hanno pubblicato nel 2024 l’EP “R U THERE!?” e nel 2025 sono tornati in studio per esplorare nuove sonorità.

I RUT! scrivono soprattutto nelle notti insonni e maturano il loro stile e la loro presenza scenica suonando in Italia ed Europa, dai club ai pub al busking di strada; si distinguono per un’identità sonora sempre in movimento e una chimica live che resta addosso.

