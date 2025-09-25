VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Musica e Letteratura

Psichedelia di un risveglio confuso DAWN | il nuovo singolo dei RUT!

DiMarco Vittoria

Set 25, 2025 #Book Promotion, #Lift Promotion, #RUT!

L’ultima canzone della notte, la prima del giorno

Un pezzo molto “dancy”: groove ipnotico, mantra vocali e chitarre abrasive

Dal 19 settembre è disponibile su tutte le piattaforme digitali Dawn, il nuovo singolo dei RUT!, attualmente in promozione radiofonica nazionale nell’attesa di poter annunciare la première del videoclip firmato Brace Beltempo.

Dawn è la colonna sonora di un risveglio confuso, di quelle mattine in cui ti chiedi come sei tornato a casa dopo una notte senza fine. Un brano che trasfigura in un crescendo straniante una sensazione comune a molti: l’hangover del mattino presto, una zona dai confini molto labili. Non a caso Dawn nasce là dove le traiettorie si confondono, nasce per essere l’ultima canzone della notte e la prima del giorno.

Il brano viaggia sui binari tracciati da linee di basso solide e trascinanti, incollate ad una cassa in quattro quarti che spinge dritta e ti fa muovere, solcate da linee vocali compatte e memorabili che si accumulano come un mantra, visioni e cantilene dolcemente diaboliche che si attaccano in testa. Le chitarre lasciano spazio, poi fanno esplodere il brano.

Il risultato è un mix fresco e diretto, un groove irresistibile che tiene insieme rock ed elettronica, la cantabilità del pop e un tribalismo primordiale, mescolando richiami a band come Bloc Party, Gossip, Muse e Queens of the Stone Age.

Ascolta il brano: https://open.spotify.com/intl-it/artist/5b3HclakW5c1V7kAi6yhcf?

Chi sono i RUT!

Tre persone, tre città, tre passaporti, una sola band. I RUT! nascono a Milano nel 2022 e costruiscono un suono difficile da ingabbiare, dove convivono post-punk, grunge, new wave, stoner ed elettronica. Sul palco portano energia pura, linee di basso ruvide, chitarre potenti e linee vocali che esplodono in ritornelli “pop”, nel senso più diretto e contagioso del termine.

La formazione è composta da Xina (batteria, multipad, voce principale), Inn (basso, voce) e Sol (chitarra, voce). Hanno pubblicato nel 2024 l’EP “R U THERE!?” e nel 2025 sono tornati in studio per esplorare nuove sonorità.

I RUT! scrivono soprattutto nelle notti insonni e maturano il loro stile e la loro presenza scenica suonando in Italia ed Europa, dai club ai pub al busking di strada; si distinguono per un’identità sonora sempre in movimento e una chimica live che resta addosso.

Facebook: https://www.facebook.com/rut.band.official

Instagram: https://www.instagram.com/r.u.t.band/

Youtube: https://www.youtube.com/@rut_band

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@rut_band

Website: https://www.rutband.com/

Ufficio Stampa Nazionale

LIFT Promotion

E-mail – lift.ufficiostampa@gmail.com

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookGoogle Plus

Di Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

Articoli correlati

Musica e Letteratura

Massimiliano Lepera pubblica il nuovo singolo “La grammatica è sgrammatica”

Set 25, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Cajo presenta “+TTOSTOKE?!”, un inno ironico alla lingua italiana

Set 25, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Massimiliano Lepera pubblica il singolo “Vento in faccia”

Set 25, 2025 Marco Vittoria

You missed

News

Agricoltura, Confeuro: “No fondi ad agroindustrie. Ribaltare Pac a tutela piccoli produttori”

25 Settembre 2025 Marco Montini
Musica e Letteratura

Massimiliano Lepera pubblica il nuovo singolo “La grammatica è sgrammatica”

25 Settembre 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Cajo presenta “+TTOSTOKE?!”, un inno ironico alla lingua italiana

25 Settembre 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Massimiliano Lepera pubblica il singolo “Vento in faccia”

25 Settembre 2025 Marco Vittoria