Massimiliano Lepera pubblica il singolo “Vento in faccia”

Un inno pop/dance alla libertà e all’estate

Massimiliano Lepera presenta al pubblico “Vento in faccia”, uno dei brani di punta del progetto discografico “Carpe Diem”, distribuito da SanLucaSound. Uscito inizialmente come singolo, il brano ha scalato rapidamente le classifiche radiofoniche nazionali, raggiungendo il 1° posto nella classifica RAM 7va25, e continua ancora oggi ad essere trasmesso da numerose radio locali, regionali e nazionali. Scritto e composto da Lepera, “Vento in faccia” è una celebrativa dichiarazione d’amore per l’estate, con il suo carico di libertà, leggerezza e desiderio di evasione. Il brano unisce un sound pop/dance fresco e frizzante a un testo semplice e diretto, che racconta il bisogno universale di staccare dalla frenesia quotidiana per ritrovare sé stessi, anche solo per un istante, con il mare davanti e il vento sulla pelle. “Vento in faccia” è diventato uno dei pezzi più amati nei concerti dal vivo, spesso richiesto come bis e cantato da tutti, grazie alla sua energia positiva e dalla capacità di trasmettere emozioni autentiche senza retorica. Con oltre 15.000 visualizzazioni su YouTube, un videoclip girato in location suggestive della Calabria e numerose recensioni positive, il singolo si conferma un vero evergreen estivo del repertorio di Massimiliano Lepera, capace di unire intenzione cantautorale e ritmica popolare.

