Musica e Letteratura

Massimiliano Lepera pubblica il nuovo singolo “La grammatica è sgrammatica”

DiMarco Vittoria

Set 25, 2025 #Book Promotion, #Lift Promotion, #Massimiliano Lepera

L’esperienza dell’insegnante viene trasportata ironicamente in musica

È disponibile in rotazione radiofonica nazionale “La grammatica è sgrammatica”, il nuovo brano pop di Massimiliano Lepera, che unisce musica e riflessione sullo stato della lingua italiana.

Scritto nel 2023, il brano nasce dall’esperienza quotidiana in aula, dove errori come obbiettivo”, “tutto apposto”, “se avrei”, “sé stessoo abbreviazioni digitali come xkésono ormai all’ordine del giorno. Il pezzo si distingue per un ritornello martellante e volutamente distorto che recita “la grammatica è sgrammatica”, alternato a tre strofe e relativi bridge in cui vengono elencati, in chiave parodistica, i principali strafalcioni della lingua parlata e scritta. La produzione musicale gioca con suoni elettronici, vocali alterati e arrangiamenti leggeri ma taglienti, perfettamente in linea con lo spirito ironico del progetto. Il brano è un invito a riflettere, sorridendo, su una progressiva involuzione linguistica, accentuata da social, messaggistica istantanea e, più recentemente, dall’uso poco consapevole dell’intelligenza artificiale.

A rafforzare il messaggio arriva anche il videoclip ufficiale, già online e disponibile su YouTube e canali social, girato interamente tra i banchi di una scuola con la partecipazione attiva di studenti. Il video è un vero e proprio manifesto di rivalsa da parte delle nuove generazioni, che non vogliono vedere la lingua italiana messa in secondo piano da abitudini sbagliate e scorciatoie tecnologiche.

La grammatica è sgrammatica” non è solo una canzone, ma un progetto educativo travestito da hit pop, capace di entrare in testa e al contempo stimolare una riflessione sul valore della parola scritta e parlata. È un invito, rivolto soprattutto ai più giovani, a riprendersi la bellezza della lingua italiana, spesso dimenticata o maltrattata.

Guarda il video

Massimiliano Lepera, nato a Catanzaro il 3 giugno 1991, è docente di latino e greco presso il Liceo Classico “P. Galluppi” di Catanzaro, filologo classico, giornalista pubblicista, criminologo, scrittore, poeta e cantautore, tra le voci artistiche più eclettiche e attive del panorama culturale calabrese e nazionale. Autore di oltre 50 pubblicazioni tra romanzi, saggi, aforismi, poesie e antologie, è collaboratore per testate di rilievo come La Nuova Calabria, Orizzonte Scuola, Il Fatto Quotidiano, Corriere della Sera, La Repubblica, e ospite frequente su emittenti nazionali e regionali. Vanta partecipazioni a importanti rassegne e concorsi, tra cui il Premio Lucio Dalla, il Magna Graecia Film Festival, il Tropea Festival, la Notte dei Licei, il Sanremo Rock, il Christmas Contest Città del Vaticano e il Premio Bindi.

Nel mondo della musica d’autore, Lepera si distingue per il suo stile che coniuga poesia, impegno sociale e ironia, con influenze che spaziano dal cantautorato italiano alla musica pop ed elettronica. È autore di circa 30 brani inediti, due album ufficiali, Nessuno è perfetto(2017) e Carpe diem(2022), e di numerosi videoclip di impatto sociale, come Musicalabria, Jamal, Vento in faccia, Evviva il Natalee, per ultimo, La grammatica è sgrammatica”.

Lepera è autore di testi scolastici per Zanichelli e DeAgostini, nonché referente per la Calabria della Casa Discografica San Luca Sound di Bologna, con la quale ha partecipato alle fasi preliminari di Sanremo Giovani e X Factor. È stato fondatore e leader delle band “22 Night” e “Room 1”, ha collaborato con artisti e produttori come Gino Altilia, Antonio Filippelli e Manuel Auteri. Come artista è presente al Museo del Rock di Catanzaro dal 2016 ed è promotore instancabile di eventi culturali e musicali sul territorio. Tra i suoi incarichi si ricordano la direzione artistica di rassegne come Mousiké, A Natale puoi, Nessuno è perfetto Show, nonché numerose attività solidali e benefiche a favore di scuole, ospedali, carceri ed enti pubblici. Collabora con lo youtuber Nicola Selvaggio e conduce su Instagram la rubrica musicale “Quei 2 sul pentagramma” insieme a Stefano Meoni.

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?

Instagram: https://www.instagram.com/massileperaofficial/

YouTube: https://www.youtube.com/c/massimilianolepera

Sito: www.massimilianolepera.com

Ufficio Stampa Nazionale

LIFT Promotion

E-maillift.ufficiostampa@gmail.com

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

More Posts - Website

