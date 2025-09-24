PREMIO VIGNA D’ARGENTO 2025 – XX EDIZIONE

Roma, giovedì 25 settembre 2025 Palazzo Rospigliosi ore 18

Gianni Letta, Emilio Isgrò, Giorgio Battistelli e Lodovico Festa tra i premiati dell’edizione romana

Premio Vigna d’Argento andrà in scena giovedì 25 settembre alle ore 18, per la ventesima edizione, organizzato dall’associazione salentina “Città della Musica” presieduta da Pino Lagalle, ideatore e patron dell’iniziativa che quest’anno ha scelto come location il Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi, sede di Coldiretti, in via Ventiquattro Maggio, 43.

Dal 2011 il Premio “Vigna d’Argento”, che consiste in una scultura realizzata dall’artista salentino Ugo Malecore (scomparso nel 2013), insignisce figure di rilievo della cultura, dello spettacolo, delle istituzioni e della società civile che hanno contribuito alla crescita del Paese.

“Una pace disarmata e disarmante” sarà il tema filo conduttore della serata, dalla frase di Papa Leone XIV che indica una pace che non si basa sulle armi, ma sull’amore, la giustizia e il dialogo, capace di sciogliere i conflitti e aprire i cuori alla fiducia e all’empatia.

L’appuntamento sarà inoltre dedicato a Pippo Baudo, il maestro della tv italiana scomparso il mese scorso, che ricevette il Premio Vigna d’Argento a Montecitorio nel 2019. A condurre la serata sarà lo stesso Pino Lagalle; varie personalità tra cui Gianni Letta, l’avvocato Giorgio Assumma, Giulio Sapelli e Eliano Lodesani saliranno sul palco per premiare i vincitori di questa edizione romana realizzata con il patrocinio di MIC-Ministero della Cultura, Regione Puglia, SIAE, Coldiretti e in collaborazione con l’Associazione Pugliesi di Roma.

I PREMIATI 2025 – VIGNA D’ARGENTO ROMA

Tra i protagonisti di questa edizione spicca Emilio Isgrò, uno dei nomi dell’arte italiana più conosciuti a livello internazionale, artista concettuale, pittore, poeta, scrittore, drammaturgo e regista.

Saranno poi premiati Lodovico Festa, giornalista e scrittore, già dirigente del PCI e tra i fondatori de “Il Foglio”, Giorgio Battistelli, compositore e accademico effettivo presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Leone d’Oro alla carriera alla Biennale Musica di Venezia, Linda Giuva, professore associato di Archivistica alla Sapienza Università di Roma, esperta di archivi dei partiti politici e di genere, Alessio Orsingher, giornalista e conduttore televisivo, volto noto del programma “Tagadà”su LA7 e marito di Pierluigi Diaco.

PREMIO SPECIALE

Screenshot

Fariba Karimi, pittrice iraniana in esilio in Italia e attivista per i diritti delle donne iraniane, riceverà il premio speciale “Una luce per l’arte – Premio Felice De Maria” per giovani artisti, consegnato dall’amministratore delegato della Banca del Fucino Francesco Maiolini.

IL PROGETTO UNITALIA

Il Premio Vigna d’Argento si inserisce nel progetto nazionale “UNITALIA – Tradizioni, Radici, Identità, Cultura”, che prevede tre tappe: Salento, Roma e Milano, in un ideale percorso dal Sud al Nord Italia. Dopo le edizioni nel Castello Normanno Svevo di Mesagne (Br) di giugno scorso e quella romana del 25 settembre, l’appuntamento meneghino si terrà a Palazzo Reale nel maggio 2026, in occasione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina.

Ingresso su invito.