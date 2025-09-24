VENTONUOVO

MEI 2025: anche Manuele Albanese sul Palco “Crescendo”

DiMarco Vittoria

Set 24, 2025 #altoparlante, #Antonio gallucci, #Biglie, #Cramps, #crescendo, #Edoardo Piccolo, #Manuele Albanese, #mei

Il 5 ottobre il Palco “Crescendo” del Mei di Faenza, ospiterà Manuele Albanese, che porterà dal vivo il suo disco d’esordio “Biglie”.

Un lavoro nato dall’incontro con il produttore Edoardo Piccolo, in cui ogni brano è una biglia, una piccola sfera lucida che custodisce storie d’amore, fragilità e slanci. Il live sarà arricchito dalla presenza dello stesso Piccolo alle tastiere e Antonio Gallucci al sassofono, per una performance che unisce alla bella canzone d’autore – ampiamente ispirati e dettami classici degli anni in cui il folk scopriva il futuro delle macchine – quel gusto vintage, quel senso di retrò, quel senso di leggerissima sensazione di bellezza…

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

