VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Eventi

Luciano De Cesaris: musica e solidarietà con “Nessuno è solo”

DiSara Lauricella

Set 24, 2025 #barbara simona gottardi, #cantautore di contestazione, #erika gottardi, #FRASCATI, #lala LABEL, #LUCIANO DE CESARIS, #nessuno è solo, #spettacolo di beneficenza, #violenza giovanile
luciano de cesaris

Luciano De Cesaris: musica e solidarietà con “Nessuno è solo”

Al Teatro Capocroce di Frascati va in scena la seconda edizione di “Nessuno è solo”, il concerto di beneficenza ideato da Luciano De Cesaris e Barbara Simona Gottardi

Il prossimo 12 ottobre 2025 il Teatro Capocroce di Frascati risuonerà di musica e luci con la seconda edizione dell’evento “Nessuno è solo“, il concerto di beneficenza ideato da Luciano De Cesaris e Barbara Simona Gottardi. 

I riflettori del Capocroce si accenderanno per mostrare l’importanza di tenere alta l’attenzione, soprattutto nel momento storico corrente, sulle grandi tematiche sociali della violenza giovanile e della criminalità nelle periferie della Capitale, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e di non lasciare sole le vittime. 

Lo spettacolo si suddividerà in tre parti principali: la narrazione, attraverso la musica, di un grave e recente fatto di cronaca nera, la denuncia delle brutalità delle guerre e la meraviglia di poter godere della grandezza della vita, proprio attraverso l’aiuto reciproco, la condivisione ed il piacere di esserci.

I brani di punta dello spettacolo saranno “È bella Roma“, “La Dama”, “Abund” e “L’ammiraglio”, tutte edite dall’etichetta LaLa LABEL, della producer Sara Lauricella.

La serata sarà presentata dalla giornalista Erika Gottardi. Il ricavato dell’evento sarà utilizzato per l’acquisto di materiale scolastico da donare alla Casa Famiglia Can. Annibale M. Di Francia.

La direzione artistica e l’organizzazione saranno curate da Barbara Simona Gottardi, presidente de La Fucina delle Muse. 

Luciano De Cesaris, che ha scritto integralmente e curato personalmente tutti gli arrangiamenti dei brani che comporranno lo spettacolo, si esibirà con l’orchestra di studenti dell’Accademia di musica di Ciampino, Antonio Vivaldi, diretta dal M° Davide Annechiarico.

Nessuno è solo“, per la sua seconda edizione, vedrà la partecipazione di numerosi artisti e ospiti d’onore provenienti da diversi settori professionali, ma uniti per sostenere l’importante ed ambizioso intento della manifestazione. Tra i nomi che prenderanno parte all’evento: l’attrice Maria Sofia Palmieri che reciterà il “Cantico delle Creature” di San Francesco e la ballerina Simona Cofani, mentre i costumi di scena saranno curati da AR.TE. Couture di Armando Terribili.

Tra gli ospiti, saranno presenti anche Stefano e Jessica Mirisola, fratelli di Marcello De Angelis, protagonista e vittima del fatto di cronaca nera di cui si parlerà.

L’evento, che ha ottenuto il prestigioso patrocinio del Comune di Frascati, vedrà inoltre la presenza della sindaca Francesca Sbardella e dell’assessore alle politiche sociali Matteo Filipponi a testimonianza del valore sociale e culturale dell’iniziativa.

Il concerto sarà integralmente documentato con foto e video dalla fotografa e videomaker Alessia Filardo, che ha sposato volentieri l’intento benefico del progetto.

Tra gli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento figurano la tipografia Graphic designer di Massimo Lonzi, la pizzeria Veleno di Maurizio Forti, il bar pasticceria Bis di Pasquale Conte, la Roma animazione di Paolo Fico, la Tabaccheria Massa di Carlo Massa e il Preside Filiberto Ricottini del complesso scolastico Kennedy.

Contatti

Luciano T. 392 1113051

Arianna T. 333 4506416

Sara Lauricella

More Posts

Di Sara Lauricella

Articoli correlati

Eventi

Se il mistero è la tua passione non puoi perdere “In Alto Mare – Mistero e intrigo al museo”: un gioco-delitto in costume tra gli echi degli anni ’30

Lug 25, 2025 Marco Vittoria
Cultura Eventi Storia e cultura

“Processo a Masaniello: eroe ribelle o traditore?” Un viaggio nella storia tra cronaca e diritto

Giu 23, 2025 Agata Giuliano
Beneficenza Cultura Eventi Formazione istruzione Ricerca Roma Salute e benessere Scienza e Medicina

Lilt Roma presenta il progetto “Ambasciatori di Prevenzione”

Giu 19, 2025 Agata Giuliano

You missed

News

Salute, Tiso(Accademia IC): “Lavorare insieme per prevenzione Alzheimer”

24 Settembre 2025 Marco Montini
News

Ambiente, Confeuro: “Trump preistorico e negazionista su cambiamento climatico

24 Settembre 2025 Marco Montini
News

Elisa Forte incanta l’anfiteatro romano di Roselle con “Libro di Ipazia”

24 Settembre 2025 Marco Montini
News

Droghei (PD): “Approvata in Consiglio regionale la mozione per garantire sicurezza alla missione umanitaria@

24 Settembre 2025 Marco Montini