Luciano De Cesaris: musica e solidarietà con “Nessuno è solo”

Al Teatro Capocroce di Frascati va in scena la seconda edizione di “Nessuno è solo”, il concerto di beneficenza ideato da Luciano De Cesaris e Barbara Simona Gottardi

Il prossimo 12 ottobre 2025 il Teatro Capocroce di Frascati risuonerà di musica e luci con la seconda edizione dell’evento “Nessuno è solo“, il concerto di beneficenza ideato da Luciano De Cesaris e Barbara Simona Gottardi.

I riflettori del Capocroce si accenderanno per mostrare l’importanza di tenere alta l’attenzione, soprattutto nel momento storico corrente, sulle grandi tematiche sociali della violenza giovanile e della criminalità nelle periferie della Capitale, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e di non lasciare sole le vittime.

Lo spettacolo si suddividerà in tre parti principali: la narrazione, attraverso la musica, di un grave e recente fatto di cronaca nera, la denuncia delle brutalità delle guerre e la meraviglia di poter godere della grandezza della vita, proprio attraverso l’aiuto reciproco, la condivisione ed il piacere di esserci.

I brani di punta dello spettacolo saranno “È bella Roma“, “La Dama”, “Abund” e “L’ammiraglio”, tutte edite dall’etichetta LaLa LABEL, della producer Sara Lauricella.

La serata sarà presentata dalla giornalista Erika Gottardi. Il ricavato dell’evento sarà utilizzato per l’acquisto di materiale scolastico da donare alla Casa Famiglia Can. Annibale M. Di Francia.

La direzione artistica e l’organizzazione saranno curate da Barbara Simona Gottardi, presidente de La Fucina delle Muse.

Luciano De Cesaris, che ha scritto integralmente e curato personalmente tutti gli arrangiamenti dei brani che comporranno lo spettacolo, si esibirà con l’orchestra di studenti dell’Accademia di musica di Ciampino, Antonio Vivaldi, diretta dal M° Davide Annechiarico.

“Nessuno è solo“, per la sua seconda edizione, vedrà la partecipazione di numerosi artisti e ospiti d’onore provenienti da diversi settori professionali, ma uniti per sostenere l’importante ed ambizioso intento della manifestazione. Tra i nomi che prenderanno parte all’evento: l’attrice Maria Sofia Palmieri che reciterà il “Cantico delle Creature” di San Francesco e la ballerina Simona Cofani, mentre i costumi di scena saranno curati da AR.TE. Couture di Armando Terribili.

Tra gli ospiti, saranno presenti anche Stefano e Jessica Mirisola, fratelli di Marcello De Angelis, protagonista e vittima del fatto di cronaca nera di cui si parlerà.

L’evento, che ha ottenuto il prestigioso patrocinio del Comune di Frascati, vedrà inoltre la presenza della sindaca Francesca Sbardella e dell’assessore alle politiche sociali Matteo Filipponi a testimonianza del valore sociale e culturale dell’iniziativa.

Il concerto sarà integralmente documentato con foto e video dalla fotografa e videomaker Alessia Filardo, che ha sposato volentieri l’intento benefico del progetto.

Tra gli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento figurano la tipografia Graphic designer di Massimo Lonzi, la pizzeria Veleno di Maurizio Forti, il bar pasticceria Bis di Pasquale Conte, la Roma animazione di Paolo Fico, la Tabaccheria Massa di Carlo Massa e il Preside Filiberto Ricottini del complesso scolastico Kennedy.

Contatti

Luciano T. 392 1113051

Arianna T. 333 4506416