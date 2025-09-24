Elisa Forte incanta l’anfiteatro romano di Roselle con “Libro di Ipazia”

La sera del 20 settembre, al tramonto, l’attrice Elisa Forte ha fatto sognare il pubblico dell’anfiteatro romano di Ruderi di Roselle (Grosseto) con la sua interpretazione nello spettacolo “Libro di Ipazia” di Mario Luzi, con prologo di Maria Modesti. La manifestazione “Estate rosellana” ha offerto ai numerosi spettatori una serata indimenticabile, grazie alla bravura e alla passione dell’attrice romana.

La Forte, reduce dalla vittoria del prestigioso premio “Best Theatrical Performance of the Year” a Venezia, ha confermato la sua posizione di spicco nel panorama teatrale italiano. La sua interpretazione nello spettacolo “Libro di Ipazia” ha lasciato tutti senza fiato, grazie alla sua capacità di trasmettere emozioni e passione sul palco.

Il testo di Mario Luzi, già noto per la sua profondità e suggestione, è stato portato in scena con grande maestria dalla Forte, che ha saputo rendere giustizia alla complessità e alla bellezza del dramma. Il prologo di Maria Modesti ha aggiunto un tocco di magia alla serata, creando un’atmosfera unica e indimenticabile.

Dopo il grande successo di questa serata, Elisa Forte si prepara a nuovi progetti e alla sua partecipazione alla Festa del cinema di Roma ad ottobre. La sua carriera continua a essere in ascesa, e il pubblico non vede l’ora di scoprire cosa ci riserva la sua creatività e il suo talento.

La manifestazione “Estate rosellana” ha confermato ancora una volta la sua importanza nel panorama culturale italiano, offrendo al pubblico una serata di alta qualità e grande emozione. Elisa Forte e lo spettacolo “Libro di Ipazia” hanno lasciato un segno indelebile nella storia dell’anfiteatro romano di Roselle, e il pubblico non dimenticherà facilmente questa serata magica.