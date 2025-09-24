VENTONUOVO

Droghei (PD): "Approvata in Consiglio regionale la mozione per garantire sicurezza alla missione umanitaria"

Set 24, 2025

Droghei (PD): “Approvata in Consiglio regionale la mozione per garantire sicurezza alla missione umanitaria e aiuti alla popolazione di Gaza”

“Oggi il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la mozione sottoscritta da tutti partiti di opposizione per chiedere al Presidente Rocca e alla Giunta di farsi parte attiva presso il Governo italiano e l’Unione Europea, al fine di garantire la sicurezza della missione internazionale Global Flotilla for Gaza e consentire la consegna degli aiuti umanitari alla popolazione civile di Gaza. Questo voto all’unanimità è ancora più importante alla luce di quello che è accaduto stanotte alle imbarcazioni della Flottilla. È inaccettabile – ha dichiarato Emanuela Droghei – che volontari, civili e parlamentari italiani impegnati in una missione di pace vengano messi a rischio da attacchi in mare. La solidarietà non può essere criminalizzata, ma deve essere accompagnata e difesa. Durante la seduta odierna, la Regione Lazio ha inoltre confermato il proprio impegno concreto: “In merito allo stanziamento di 2 milioni di euro per gli aiuti umanitari destinati a Gaza e alla Giordania – ha aggiunto Droghei – Ringrazio tutte le forze politiche che hanno contribuito a questo risultato – ha concluso Droghei – perché oggi l’Aula ha dato un segnale importante di unità, maturità e responsabilità. Il Lazio dimostra di non restare indifferente di fronte a una tragedia umanitaria di proporzioni drammatiche e si schiera con decisione dalla parte della pace, della sicurezza e della solidarietà.”

